Украинцам кардинально перепишут правила пересечения границы на авто: что нужно знать

В Украине масштабируют систему еЧерга, что позволит водителям легковых авто с июня бронировать время пересечения границы через Дію или специальное приложение. Одновременно планируют ввести автоматическую проверку "Зеленых карточек" и приоритетный проезд для определенных грузовиков.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. По его словам, начиная с июня, процедура пересечения границы на легковом автомобиле станет цифровой.

Нововведение положит конец неопределенности, когда водители вынуждены часами стоять перед пунктами пропуска, не зная точного времени проезда. Записаться в электронную очередь можно будет через несколько удобных каналов:

приложение Дія;

официальный сайт еЧерга;

мобильное приложение еЧерга.

Важно, что воспользоваться услугой смогут не только граждане Украины, но и иностранцы. Еще одним ключевым нововведением станет внедрение автоматической проверки страхового полиса "Зеленая карта".

Такая функция будет касаться абсолютно всех типов транспортных средств, от мотоциклов до многотонных грузовиков. Интеграция баз данных позволит мгновенно верифицировать наличие страховки, что ускорит прохождение контроля и минимизирует человеческий фактор.

По словам Кулебы, система в сегменте коммерческих средств уже доказала свою эффективность, обслужив более 3 миллионов пересечений границы грузовиками и автобусами. Теперь функционал становится еще глубже:

приоритет для прозрачного бизнеса – будет обеспечен приоритетный проезд для Авторизованных экономических операторов (АЭО);

интеграция с таможней – система автоматически синхронизируется с таможенными документами Т1 и книжками МДП (TIR);

– система автоматически синхронизируется с таможенными документами Т1 и книжками МДП (TIR); упорядочение очередей – обновление позволит лучше прогнозировать нагрузку на пункты пропуска, делая логистику быстрее и дешевле.

Кулеба также отметил, что следующий этап – расширить сервис для частных авто и одновременно усилить функционал для бизнеса. "Наша задача – сделать пересечение границы более прогнозируемым, удобным и прозрачным для всех пользователей", – подытожил он.

