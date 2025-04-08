Украинцам стоит готовится к новым ценам на бензин: чего ожидать от АЗС

Украинские АЗС снизили цены на бензин А-95. Так, 8 апреля они продают его в среднем по 55,8 грн/л, что на 2 коп. ниже, чем днем ранее. В то же время, в экспертной среде ожидают, что в течение текущей недели (заканчивается 13 апреля) топиво на заправках удешевляет еще больше – на 0,5-1 грн/л.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: причиной этого может стать снижение стоимости нефти.

"После обвала цен на нефть на украинском рынке падение цен в опте началось уже в пятницу, 4 апреля. На АЗС падения цен стоит ожидать не ранее чем через две недели, потенциал к снижению из-за обвала нефтяных рынков составит 5-6 грн/л на бензине", – говорится в материале.

Впрочем, подчеркивается, процесс снижения цен может начаться уже на этой неделе. Зависеть же это будет от того, "насколько сдадут нервы у участников рынка". Составить же удешевление может 0,5-1 грн/л.

Дело в том, объяснил основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, что "сейчас снижать цену никакого экономического смысла нет". Однако некоторые сети АЗС могут пойти на такой шаг ради клиентов. В частности:

чтобы забрать чужих;

либо сохранить своих.

В то же время, подчеркивается, удешевление бензина на АЗС может оказаться меньшим прогнозируемого. Дело в том, что на это может повлиять удорожание евро. Ведь:

Акцизы на топливо в Украине рассчитывают именно в евро.

В результате американских пошлин "евро растет в цене как по отношению к гривне, так и к доллару".

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 50,4-58,99 грн/л. Дороже всего – WOG, ОККО, где бензин стоит 58,99 грн/л. Также высокие цены на бензин выставили на заправках:

"Рур груп" – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л;

SOCAR – 57,66 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках RLS. Здесь бензин стоит 50,4 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

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