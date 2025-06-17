Украинцам уже не интересны квартиры: какое жилье выбирают и сколько оно стоит

В Украине стремительно растет спрос на загородное жилье – каждый третий украинец рассматривает покупку частного дома. Больше всего покупают компактные таунхаусы стоимостью до $100 тысяч (≈4 млн грн), тогда как большие коттеджи за $200-250 тысяч продаются значительно хуже.

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Об этом рассказал председатель правления Союза консультантов по недвижимости Иван Кудояр. Еще до 2020 года о жизни в частном доме мечтали лишь 15-16% украинцев.

До начала полномасштабного вторжения – уже 25%. А сейчас таких уже более 35%, отмечает Кудояр. "Раньше люди выбирали квартиру, потому что это удобнее, ближе к работе. А сейчас появилась возможность работать дистанционно, и жилье за городом выглядит более безопасным и комфортным", – объясняет эксперт.

Потребность в личном пространстве, стремление к природе и тишине, а также страх перед ударами по городам - все это подталкивает украинцев сменить многоэтажку на собственный дом с небольшим участком. Впрочем, несмотря на рост интереса, рынок загородной недвижимости не переживает бума.

Причины - политическая нестабильность и общее притормаживание строительной отрасли. По словам Кудояра, "рынок недвижимости затих", хотя спрос на дома за городом продолжает расти. Самый популярный формат - таунхаусы до 100 тысяч долларов.

"Люди хотят комфортной жизни на природе, своего кабинета, места для барбекю. Но при этом не готовы платить больше 100-150 тысяч долларов", – рассказывает Кудояр. Среднестатистический покупатель ищет дом на 100-120 кв. м с участком в 2-4 сотки. Большие особняки по 200 квадратов и более стоят 200-250 тысяч долларов и продаются значительно хуже. Причина - не только цена, но и осознание излишества больших площадей и стоимости обслуживания.

Современный дом должен соответствовать новым реалиям. По словам эксперта, все чаще в частных домах предусматривают укрытия, солнечные панели, станции для зарядки электромобилей. Также изменился подход к дизайну. Молодежь, которая чаще всего покупает загородное жилье, "много путешествует и имеет определенные эстетические требования", поэтому новые дома становятся не просто функциональными, но и красивыми.

Еще один популярный формат - коттеджные городки. Их покупают те, кто ценит инфраструктуру, охрану, собственный магазин или кафе на территории. "Это немного другая концепция, она дороже. Но людям это нравится, и они готовы платить за комфорт", – отмечает Кудояр.

В то же время есть и недостатки - дома в таких комплексах строят медленно, и новые жильцы могут годами жить среди стройки, шума и грузовиков. Модульные или сборные дома, популярные в Европе, в Украине не стали массовым явлением. Причина – не только отсутствие привычки, но и технические ограничения.

"Модульные дома у нас воспринимают как временное жилье – дачу, баню, летнюю кухню", – объясняет эксперт. Такие дома имеют легкий фундамент, часто на сваях, что не соответствует условиям украинского климата. Например, канализационные трубы должны идти на глубину более 1,2 м – иначе все просто замерзнет. А модульный дом этого обеспечить не может.

Кроме того, экономия на строительстве - минимальная: если капитальный дом стоит 150 тыс. долларов, то модульный – 130-140 тыс. Поэтому логика покупать "упрощенное" жилье за почти те же деньги – исчезает.

Загородная недвижимость остается привлекательной для инвесторов, особенно если речь идет о домах, которые со временем будут расти в цене или сдаваться в аренду. Но успешность такой инвестиции зависит от локации, инфраструктуры и расходов на содержание.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве заметно подорожали квартиры в новостройках. За последний год стоимость квадратного метра в них выросла на 6,46%, или более чем на 3 000 грн - в среднем с 50 300 до 53 550 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

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