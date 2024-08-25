Старые цены больше не действуют: практически по всей Украине переписали стоимость 1-комнатных квартир
Практически по всей Украине изменилась стоимость 1-комнатных квартир на вторичном рынке. Переписали же их как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, с июня по июль 2024 года больше всего стоимость такого жилья выросла во Львоской области – на 2,5%, до средних 72 196 долларов. Самое большое снижение зафиксировано в Сумской области – здесь цены опустились сразу на 17%, до средних 20 449 долларов.
В целом же, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе, подешевело такое жилье в диапазоне 0,2-17%. Кроме Сумской области цены снизились в:
- Ивано-Франковской, Харьковской – на 4%;
- Киеве, Черниговской, Запорожской, Херсонской областях – 3%;
- Черкасской, Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Николаевской – 2%;
- Кировоградской – 1%;
- Полтавской – 0,5%;
- Хмельницкой – 0,3%;
- Одесской областях – 0,2%.
Рост цен же составил от 0,2% до 2,5%. В частности, помимо Львовской, покупать 1-комнатные квартиры стало дороже в:
- Черновицкой – на 2%;
- Винницкой, Ривненской – 0,7%;
- Тернопольской областях – 0,2%.
Единственным же регионом, в котором не произошло изменений оказалась Волынская область. Там стоимость "однушки" осталась на прежнем уровне (45 568 долларов).
Где в Украине самые дешевые квартиры
В целом на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 18 000 до 93 941 долларов. Дешевле всего, по данным аналитиков, в Херсонской области – в среднем 18 000 долларов. Среди лидеров также:
- Сумская – 20 449 долларов;
- Запорожская – 20 821 доллар;
- Николаевская – 22 401 доллар.
Где квартиры самые дорогие
Самые высокие же цены зафиксированы в Киеве – в среднем, 93 941 долларов. А кроме того:
- во Львовской области – 72 196 долларов;
- Закарпатской – 58 329 долларов.
- Винницкой – 52 614 долларов.
Что с арендой
В то же время, собственники 1-комнатных квартир изменили и стоимость аренды такого жилья. Причем как в сторону удорожания, так и удешевления.
Например, с июня по июль 2024 года больше всего цена найма выросла в Черновицкой области – сразу на 16%, до средних 8 275 грн. Самое большое снижение зафиксировано в Сумской области – на 37%, до средних 3 500 грн.
В целом 1-комнатные квартиры в Украине сдают по средним ценам от 3 225 до 18 009 грн. Дешевле всего, по данным аналитиков, в:
- Херсонской области – в среднем, собственно, 3 225 грн;
- Сумской – 3 500 грн.
Самые высокие цены зафиксированы в Киеве – в среднем, 18 009 грн. А кроме того:
- Днепропетровской – 15 268 грн;
- Львовской –15 100 грн;
- Полтавской – 14 087 грн;
- Волынской областях – 13 500 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы, которые ищут жилье для аренды могут столкнуться с мошенниками. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, если правильно составить договор, в котором прописать все детали аренды жилья, а также проверять документы на недвижимость, обезопасить себя от неприятностей можно.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!