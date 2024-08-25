Старые цены больше не действуют: практически по всей Украине переписали стоимость 1-комнатных квартир

Практически по всей Украине изменилась стоимость 1-комнатных квартир на вторичном рынке. Переписали же их как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, с июня по июль 2024 года больше всего стоимость такого жилья выросла во Львоской области – на 2,5%, до средних 72 196 долларов. Самое большое снижение зафиксировано в Сумской области – здесь цены опустились сразу на 17%, до средних 20 449 долларов.

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В целом же, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе, подешевело такое жилье в диапазоне 0,2-17%. Кроме Сумской области цены снизились в:

Ивано-Франковской, Харьковской – на 4%;

Киеве, Черниговской, Запорожской, Херсонской областях – 3%;

Черкасской, Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Николаевской – 2%;

Кировоградской – 1%;

Полтавской – 0,5%;

Хмельницкой – 0,3%;

Одесской областях – 0,2%.

Рост цен же составил от 0,2% до 2,5%. В частности, помимо Львовской, покупать 1-комнатные квартиры стало дороже в:

Черновицкой – на 2%;

Винницкой, Ривненской – 0,7%;

Тернопольской областях – 0,2%.

Единственным же регионом, в котором не произошло изменений оказалась Волынская область. Там стоимость "однушки" осталась на прежнем уровне (45 568 долларов).

Где в Украине самые дешевые квартиры

В целом на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 18 000 до 93 941 долларов. Дешевле всего, по данным аналитиков, в Херсонской области – в среднем 18 000 долларов. Среди лидеров также:

Сумская – 20 449 долларов;

Запорожская – 20 821 доллар;

Николаевская – 22 401 доллар.

Где квартиры самые дорогие

Самые высокие же цены зафиксированы в Киеве – в среднем, 93 941 долларов. А кроме того:

во Львовской области – 72 196 долларов;

Закарпатской – 58 329 долларов.

Винницкой – 52 614 долларов.

Что с арендой

В то же время, собственники 1-комнатных квартир изменили и стоимость аренды такого жилья. Причем как в сторону удорожания, так и удешевления.

Например, с июня по июль 2024 года больше всего цена найма выросла в Черновицкой области – сразу на 16%, до средних 8 275 грн. Самое большое снижение зафиксировано в Сумской области – на 37%, до средних 3 500 грн.

В целом 1-комнатные квартиры в Украине сдают по средним ценам от 3 225 до 18 009 грн. Дешевле всего, по данным аналитиков, в:

Херсонской области – в среднем, собственно, 3 225 грн;

Сумской – 3 500 грн.

Самые высокие цены зафиксированы в Киеве – в среднем, 18 009 грн. А кроме того:

Днепропетровской – 15 268 грн;

Львовской –15 100 грн;

Полтавской – 14 087 грн;

Волынской областях – 13 500 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы, которые ищут жилье для аренды могут столкнуться с мошенниками. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, если правильно составить договор, в котором прописать все детали аренды жилья, а также проверять документы на недвижимость, обезопасить себя от неприятностей можно.

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