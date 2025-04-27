Украинцам следует готовиться к новым ценам на бензин: чего ожидать от АЗС

В мае 2025 года в Украине ожидается снижение цен на бензин, дизель и газ на украинских АЗС в мае 2025 благодаря падению цен на нефть и стабильной ситуации на рынке. Сейчас заправки уже начали предлагать топливо дешевле, а с 1 мая добавление биоэтанола не приведет к удорожанию.

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Об этом OBOZ.UA рассказал главный редактор отраслевого издания "НафтаРынок" Александр Сиренко. Ситуация на топливном рынке Украины продолжает меняться под влиянием глобальных и внутренних факторов.

Колебания цен на нефть, изменение валютного курса и принятие новых законов напрямую влияют на стоимость бензина, дизеля и автогаза на отечественных заправках. По словам эксперта, в мае следует ожидать удешевления всех видов горючего. Этому способствуют несколько ключевых факторов:

в первой половине апреля на мировом рынке существенно подешевела нефть;

одновременно произошел резкий рост курса евро по отношению к гривне – именно у евро украинские трейдеры в основном покупают топливо на европейских рынках;

Несмотря на общую нестабильность, закупочные цены на нефтепродукты в апреле были достаточно низкими, что позволило сетям АЗС делать выходные акции со скидками в 5-7 грн на литр.

"Обвал рынка нефти позволил трейдерам закупить ресурсы по выгодным условиям. Поэтому в мае украинцы увидят более привлекательные цены на заправках", – отметил Сиренко.

Александр также напомнил, что с 1 мая 2025 года в Украине вступает в силу закон, обязывающий добавлять 5% биоэтанола в бензин. Это нововведение могло бы подтолкнуть цены вверх, однако из-за снижения стоимости нефти бензиновая составляющая подешевела, поэтому конечная цена топлива для потребителей скорее снизится. "Несмотря на законодательные изменения, которые затрагивают состав бензина, стоимость на заправках должна остаться привлекательной или даже уменьшиться", – пояснил эксперт.

Еще одним немаловажным фактором остается спрос. Сиренко отметил, что спрос на топливо в Украине сейчас ниже, чем в начале полномасштабной войны. Это также оказывает давление на цены и заставляет сети АЗС держать их на конкурентном уровне. По данным Консалтинговой группы "А-95", по состоянию на 27 апреля крупные сети АЗС продавали бензин по следующим ценам:

самые дорогие предложения :

: WOG, ОККО – 57,99 грн/л;

SOCAR – 56,66 грн/л.

самые дешевые предложения:

Авантаж 7 – 48,95 грн/л;

Маркет – 49,99 грн/л;

Фактор – 50,00 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 мая все АЗС в Украине перейдут на бензин с биоэтанолом (спирт), но для большинства водителей это будет практически незаметно. Цена горючего не вырастет, а в случае соблюдения стандартов никакого вреда для авто не будет.

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