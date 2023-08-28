Украинцам резко пересчитали зарплаты: как изменилось сумма

В Украине средняя зарплата с 1 января до 1 июня выросла с 12 644 до 16 012 грн в месяц. Речь идет о той заработной плате, которая платится официально и с которой уплачены взносы в Пенсионный фонд.

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Об этом говорится в данных ПФУ, опубликованных на официальном сайте. Значительный рост зарплат произошел в мае. С мая по июнь средняя зарплата увеличилась с 14 109 до 16 012 грн.

Отметим, Государственная служба статистики перестала учитывать размер средней зарплаты. При этом кадровые порталы, которые публикуют цифры, учитывают зарплаты только в той части вакансий, где работодатель указал размер зарплаты. В то время как далеко не все работодатели пользуются кадровыми порталами. Кроме того, в их статистику не попадает точная информация о той зарплате, которую получают уже нанятые сотрудники.

По данным кадровых порталов, в Украине этим летом в 4 областях повысилась средняя зарплата. Так, в Киевской области медиана сумм, которые готовы платить работодатели, составляет около 19 тыс. грн. Зарплаты повысились в Днепропетровской, Львовской и Одесской областях. Об этом свидетельствуют данные популярного портала по поиску работы.

В частности, к концу лета зарплаты изменились таким образом:

Днепропетровская область – с 16 тыс. до 16,5 тыс. грн;

Киевская – с 18,75 тыс. до 19 тыс. грн;

Львовская – с 16,77 тыс. до 17 тыс. грн;

Одесская – с 16,75 тыс. до 17,32 тыс. грн.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинцы без опыта работы могут зарабатывать от 30 тыс. грн. Прежде всего это предложения для водителей, риелторов и официантов. При этом заработок в большинстве подобных вакансий зависит от результатов работы.

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