Украинцам раздают деньги на восстановление жилья: как работает госпрограмма

В Украине программа есть єВідновлення, которая помогает украинцам, жилье которых потеряно или повреждено в результате российской агрессии, работает уже восемь месяцев. Средства на компенсацию повреждения получили уже 35 тысяч человек.

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Как написал на своей странице в Telegram глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетмацев, это инструмент, благодаря которому государство выделяет компенсации за поврежденное жилье, предоставляет возможность приобрести за выделенные средства необходимые материалы и заказать соответствующие ремонтные работы и услуги для его восстановления, а также формирует сертификаты на приобретение жилья в случае его полного уничтожения.

За восемь месяцев:

Компенсация за поврежденное жилье: подано более 67 тысяч заявок; по 35 тысячам заявок уже произведены выплаты; владельцы поврежденного жилья в общей сложности получили 3,2 млрд. грн. на его восстановление.

подано более 67 тысяч заявок; по 35 тысячам заявок уже произведены выплаты; владельцы поврежденного жилья в общей сложности получили 3,2 млрд. грн. на его восстановление. Компенсация за уничтоженное жилье (второй этап єВідновлення): зарегистрировано почти 8,7 тысяч заявок; сгенерировано более 2 тысяч жилых сертификатов (общая сумма – около 3,7 млрд. грн.); 629 сертификатов забронировано (то есть процесс оформления права собственности на выбранное жилье); 95 семей уже стали владельцами нового жилья по сертификатам.

"Одновременно продолжается работа над дальнейшим совершенствованием программы есть Восстановление. На последнем заседании Правительства одобрено решение о: упрощении прекращения права собственности на уничтоженный объект; улучшение взаимодействия органов власти по обмену информацией; установление алгоритма обжалования действий комиссий, принимающих решение о компенсациях (уже работает 420 таких комиссий); обновление порядка начисления средств и их использование на строительство частного, садового или дачного дома", – сообщил нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине расширили доступ бизнеса к программе єВідновлення. Это означает, что принять участие в восстановлении жилья на средства программы сможет еще больше бизнесов, а у украинцев появится больше возможностей потратить государственную помощь на ремонт квартир и домов. К примеру, теперь люди смогут купить не только стройматериалы, но и мебель, а также заказывать работы у подрядчиков узкого профиля.

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