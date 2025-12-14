Украинцам раздают бесплатные билеты на поезда, но есть нюанс: за что все равно придется платить

По программе"УЗ-3000" (бесплатные поездки по Украине) украинцы получают только бесплатный билет в вагоне. Постель, чай, кофе и другие дополнительные услуги оплачиваются отдельно. В декабре программой могут воспользоваться только пассажиры из прифронтовых регионов – Сумщины, Харьковщины, Днепропетровщины и Запорожья.

Об этом сообщил директор филиала "Пассажирская компания" ПАО "Укрзалізниця" Олег Головащенко в комментарии СМИ. По его словам, бесплатные поездки в этом месяце доступны только для прифронтовых общин.

В частности, воспользоваться программой могут пассажиры из Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. Именно из этих регионов можно оформить бесплатные билеты на поезда в пределах начисленных километров.

По словам представителя компании, такое ограничение связано с пиковым спросом на перевозки накануне праздников и дефицитом подвижного состава. Поэтому маршруты из других регионов, в частности из Киева в западные области, временно не подпадают под действие программы.

В то же время бесплатный билет в рамках "УЗ-3000" покрывает исключительно проезд и место в вагоне. Пассажиры могут выбрать плацкарт, купе или второй класс "Интерсити", однако доступен будет только тот тип мест, который остался на момент бронирования. Все дополнительные услуги комфорта оплачиваются отдельно.

В частности, постельное белье, чай, кофе и другие сервисы не входят в стоимость бесплатного билета. Об этом "Укрзалізниця" отмечает отдельно, чтобы избежать недоразумений при оформлении поездки. Приложение автоматически показывает нулевую стоимость билета, но дополнительные опции требуют доплаты.

Чтобы воспользоваться программой, необходимо обновить или установить приложение "Укрзалізниці", иметь верифицированный аккаунт через Дія.Підпис, активировать участие в программе и выбрать поезд с пометкой "3000". Списание километров происходит автоматически с бонусного счета, а приложение самостоятельно учитывает уже использованное расстояние.

В "Укрзалізниці" также отмечают, что нехватка билетов связана не только с высоким спросом, но и со спекуляциями. Компания блокирует аккаунты с подозрительной активностью и внедряет дополнительные инструменты контроля, чтобы предотвратить массовый выкуп билетов для перепродажи.

