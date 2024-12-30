Украинцам раздадут зарядные станции и генераторы через Дію: кому доступна услуга
Украинские предприятия из регионов, пострадавших от энергетических кризисов, могут получить зарядные станции и генераторы через Дію. Чтобы подать заявку, нужно зарегистрироваться до 9 января 2025 г. на официальном сайте Минцифры и заполнить онлайн-форму.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации. Программа дает возможность избранным предприятиям получить зарядные станции, генераторы и павербанки для обеспечения бесперебойной работы.
Для кого создана программа
Программа ориентирована на предприятия, работающие в регионах, наиболее пострадавших от энергетических кризисов. А именно:
- Харьковская область;
- Днепропетровская область;
- Запорожская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Херсонская область.
Ключевыми условиями участия являются:
- регистрация предприятия в одной из указанных областей;
- непрерывная работа за последние три месяца;
- отсутствие признаков банкротства.
Как подать заявку
Подать заявку можно до 9 января 2025 через официальный сайт Министерства цифровой трансформации или сервис Дія. Участникам необходимо заполнить онлайн-форму, после чего они получат подробную информацию по электронной почте. После оценки заявок по балльной системе (максимум – 100 баллов) будет выбрано 60 предприятий, которые получат:
- зарядная станция с аккумулятором для обеспечения энергетической автономии;
- генератор бензиновый, синхронный, однофазный, мощностью от 5,0 до 6,0 кВт, портативный или передвижной;
- павербанк с емкостью не менее 60 000 мАч для мобильного питания.
Почему это важно для бизнеса
Энергетический кризис в Украине, вызванный войной и регулярными обстрелами инфраструктуры, оказал значительное влияние на стабильность бизнеса, особенно в регионах, подвергшихся наибольшим разрушениям. Обеспечение предприятий автономными источниками энергии поможет снизить риски перебоев в работе, сохранить рабочие места и поддержать экономическую активность. Оборудование позволит компаниям:
- обеспечивать стабильную работу даже при отсутствии централизованного электроснабжения;
- оптимизировать затраты на энергетическую автономию;
- снизить риски потери клиентов и доходов из-за перебоев в оказании услуг или производстве.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, 27% украинских физлиц-предпринимателей (ФЛП) планируют закрытие из-за налогового давления и экономических вызовов, но официальная статистика демонстрирует положительный баланс между вновь созданными и закрытыми предприятиями. Малый бизнес остается ключевым игроком в поддержке экономики, несмотря на трудности.
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