Украинцам рассылают поддельные счета за электроэнергию: как не потерять деньги из-за новой схемы мошенников

Мошенники рассылают украинцам поддельные счета за электроэнергию от имени Министерства энергетики, чтобы заманить их на фишинговые сайты и похитить личные или банковские данные. Чтобы не стать жертвой мошенничества, нельзя переходить по подозрительным ссылкам, а информацию о платежах нужно проверять только через официальные каналы поставщика электроэнергии.

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Об этом сообщила Национальная полиция Украины. Правоохранители отмечают, что киберпреступники могут использовать электронную почту, мессенджеры и другие каналы связи, чтобы убедить потребителей якобы срочно оплатить коммунальный счет.

На самом деле за такими сообщениями могут скрываться фишинговые сайты, созданные для кражи личной и банковской информации. В некоторых случаях мошенники также пытаются заставить пользователей загрузить на смартфон или компьютер вредоносные файлы.

Как работает новая мошенническая схема

Злоумышленники отправляют потенциальным жертвам сообщения, оформленные как официальные счета за электроэнергию. В тексте может содержаться сумма к оплате, информация о якобы имеющейся задолженности или призыв произвести оплату по ссылке.

Чтобы сообщение выглядело более убедительно, мошенники могут использовать название Министерства энергетики Украины, государственную символику, поддельные логотипы и формулировки, похожие на официальные сообщения. Рассчитывают на то, что человек не будет проверять происхождение счета и сразу откроет прикрепленную ссылку.

После перехода пользователя могут перенаправить на сайт, который внешне напоминает страницу банка, платежного сервиса или поставщика электроэнергии. На таком ресурсе человека могут попросить указать:

номер банковской карты;

срок действия карты и CVV-код;

логин и пароль от банковского счета;

номер телефона;

личные данные;

коды подтверждения операций.

Передача такой информации посторонним лицам может привести к потере средств, получению мошенниками доступа к банковским счетам или взлому личных аккаунтов. В то же время опасность может заключаться не только во вводе данных. Если пользователь загрузит файл из неизвестного источника, на его устройство может попасть вредоносное программное обеспечение.

Министерство энергетики не высылает счета за электроэнергию

Национальная полиция отдельно подчеркнула важную деталь, Министерство энергетики Украины не выставляет потребителям счета за электроэнергию и не занимается сбором коммунальных платежей. Квитанции за потребленную электроэнергию формируют и отправляют официальные поставщики, с которыми потребители заключили соответствующие договоры.

Именно через их официальные сайты, мобильные приложения, личные кабинеты или другие проверенные каналы следует получать информацию о начислениях и осуществлять оплату. Поэтому сообщение с требованием оплатить счет от имени Министерства энергетики должно вызывать подозрение.

Даже если в письме указаны правильные персональные данные, адрес жилья или приблизительная сумма платежа, это еще не подтверждает подлинность сообщения. Мошенники могут использовать информацию из открытых источников, ранее похищенные базы данных или массовые рассылки, рассчитанные на случайных получателей.

Как распознать поддельный счет

Прежде всего нужно обращать внимание на источник сообщения. Если счет пришел с неизвестного электронного адреса, незнакомого номера телефона или через подозрительный аккаунт в мессенджере, не стоит открывать вложенные файлы или переходить по ссылкам. Отдельными признаками мошенничества могут быть:

требование немедленно оплатить счет;

сообщение о вымышленной задолженности или штрафе;

ссылка на сайт с необычным адресом;

грамматические ошибки и нетипичное оформление;

просьба ввести банковские данные для "подтверждения платежа";

предложение скачать файл или приложение;

угрозы отключить электроэнергию из-за неуплаты.

Однако даже отсутствие очевидных ошибок не гарантирует безопасности. Фишинговые сообщения могут быть оформлены достаточно профессионально и содержать скопированные элементы настоящих сайтов.

Самый надежный способ проверить информацию о счете — самостоятельно зайти на официальный сайт или в приложение поставщика электроэнергии. Не следует пользоваться ссылками из подозрительных сообщений.

Что делать, если пришло подозрительное письмо

Если человек получил поддельный счет, не нужно отвечать отправителю, открывать неизвестные вложения или пытаться произвести оплату через предложенный ресурс. Рекомендуется:

не переходить по ссылке в письме или сообщении.

в письме или сообщении. не вводить личные и банковские данные на непроверенных сайтах.

на непроверенных сайтах. не загружать неизвестные файлы и приложения.

проверить начисления через официальный личный кабинет поставщика.

при необходимости связаться с компанией по номеру телефона, указанному на её официальном сайте или в предыдущих платежках.

удалить подозрительное сообщение и пожаловаться на него через соответствующий сервис.

Если пользователь уже ввёл данные банковской карты на мошенническом сайте, нужно как можно быстрее обратиться в банк. Финансовое учреждение может заблокировать карту или принять другие меры для предотвращения незаконных операций. В случае обнаружения подозрительной программы следует прекратить её использование, проверить устройство с помощью средств безопасности и, при необходимости, обратиться к специалисту.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники в Украине научились активно использовать нынешние реалии — с регулярными ракетными обстрелами со стороны РФ, отключениями света и социальными выплатами — для обмана населения. Такие обстоятельства стали почвой для многих новых схем мошенничества.

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