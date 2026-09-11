Украинцам рассказали, стоит ли скупать продукты в магазинах: чего ожидать после российских ударов по складах

Несмотря на то, что с начала 2026 года Россия уничтожила 900 тыс. "квадратов" складов высших классов, украинцам не стоит скупать продукты в супермаркетах. Ведь дефицита в стране не ожидается.

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Об этом расказал основатель и совладелец сети продуктовых магазинов Varus Руслан Шостак. Он отметил: наихудшее, что может произойти – вместо товаров любимых марок может прийтись покупать альтернативы.

"Пострадавшей сети понадобится максимум 2 недели на налаживание работы и организации новой цепочки поставок. Разрушили один магазин – завтра на том же месте появится другой. А в стране есть тысячи предприятий, которые заменят ваш любимый товар", – объяснил Шостак.

В то же время, признал он, украинский ритейл ныне переживает "настоящую трагедию". Однако, заверил Шостак, система устойчивая, и без еды и других товаров украинцы не останутся.

"Не нужно скупать оптом все, что вам нужно. Вы всегда найдете нужный вам товар, если не в этом, то в другом магазине", – резюмировал он.

Россия не уничтожит все склады в Украине

Вместе с тем, рассказал Шостак, Россия не сможет уничтожить все склады в Украине. Ведь для этого ей понадобится очень много времени.

Дело в том, что за все годы полномасштабной войны враг уничтожил лишь менее 50% складов высших классов – общей площадью 2,1 млн кв.м. Однако ныне в стране еще есть около 2,9 млн кв.м. таких, а еще десятки миллионов "квадратов" помещений других классов.

"России понадобятся десятилетия, чтобы уничтожить 90% украинских складов, при условии, что они вообще не будут восстанавливаться в Украине. Поэтому распространение подобных новостей я считаю подрывом репутации украинской логистики и способом с помощью манипулятивных действий создать панику внутри страны", – отметил Шостак.

Как сообщал OBOZ.UA в то же время, из-за постоянных ракетных ударов со стороны России ряд системных украинских компаний оказался в критическом состоянии и на грани остановки работы. В частности, речь идет о таких гигантах рынка, как "Новая почта", Rozetka, "Сильпо", "Эпицентр" и АТБ.

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