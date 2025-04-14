Украинцам рассказали, что будет с ценами на бензин в ближайшие дни: к чему готовиться

В течение недели (14-20 апреля) на украинских АЗС ожидается значительное удешевление бензина А-95. По прогнозам, снижение цен составит от 50 коп. до 1 грн на литре. При этом, уверены в экспертном кругу, первыми переписывать цены на ресурс начнут крупные сети, а за ними подтянутся остальные. В то же время, 14 апреля украинские АЗС продают бензин А-95 в среднем по 55,4 грн/л. Таким образом, образом, не исключается, что в ближайшие дни стоимость ресурса опустится ниже 55 грн/л.

Видео дня

Об ожидаемом удешевлении говорится в материале delo.ua. Отмечается: в целом цены, по ожиданиям, будут снижаться в течение 3-х недель – ведь:

Стоимость бензина "должна упасть на 3 грн/л".

Однако АЗС не будут спешить с этим.

"Будет снижение на 0,5-1 грн/л на этой неделе, потом еще на столько же на следующей. Это понижение будет продолжаться даже включая первую неделю мая", – рассказал основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Он подчеркнул: в целом, на рынке есть потенциал к еще более радикальному удешевлению ресурса – на 5 грн/л. Однако в ближайшее время АЗС на это не пойдут – ведь из-за тяжелой зимы они получили "возможность компенсировать свои недоборы".

Впрочем, акцентировал он, утверждать, что такого удешевления не произойдет вовсе нельзя. Просто "это снижение будет длиннее".

"На этой же неделе крупные сети сделают шаг к удешевлению топлива на стелах своих АЗС на 0,5-1 грн/л. И вслед за ними так поступят другие участники рынка", – резюмируется в материале.

Почему бензин будет дешеветь

В целом же, подчеркивают аналитики, на перспективы удешевления ресурса не повлияет даже тот факт, что глобальные нефтяные рынки восстановили свои позиции после того, как цены на эталонные марки снизились до четырехлетних минимумов. На это, отмечается, повлияла отсрочка президентом США Дональдом Трампом введение пошлин для большинства стран.

"Однако риск торговой войны между США и Китаем остается достаточно высоким. Аналитики считают, что спор между двумя крупнейшими экономиками мира приведет к сокращению мировой торговли и нарушит торговые маршруты. Это будет давить на мировую экономику и снизит спрос на нефть. ... В этих условиях розничные цены на дизель, бензин и автогаз имеют потенциал к снижению", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!