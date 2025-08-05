Украинцам рассказали, что будет с ценами на бензин в августе: к чему готовятся АЗС

Украинские АЗС сохранили прежние цены на бензин А-95. Так, 5 августа они покупают его в среднем по 58,95 грн/л – как и днем ранее. В целом же, с начала месяца цены выросли – однако всего на 1 коп./л. А в экспертных кругах же считают, что в течение текущей недели (заканчивается 10 августа) заметных изменений в стоимости топлива не произойдет – как и в августе в целом.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: несмотря на то, что август может стать "достаточно турбулентным для глобальных нефтяных рынков", на украинском топливном рынке последствия этого скажутся лишь в сентябре.

"Президент США Дональд Трамп пообещал ввести 100% пошлины на поставку нефти странам, которые продолжают покупать нефть у России, если Кремль не согласится на существенный мирный договор с Украиной и дал Путину время до 8 августа. Если Трамп действительно введет эти пошлины, это может существенно перекроить логистику на мировом нефтяном рынке", – говорится в материале.

При этом констатируется: по словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, многое будет зависеть от Индии. Ведь:

Если индийские компании прекратят покупать российскую нефть, объем экспорта снизится на 2,4 млн баррелей в сутки.

Быстро найти нового поставщика, готового обеспечить такие объемы стране будет сложно.

Соответственно, рынок будет лихорадить и цена Brent снова может войти в коридор 75-80 долларов/баррель.

По состоянию же на 18:18 по Киеву, по данным investing.com, нефть этой марки стоила 67,81 доллара/баррель.

"При этом тренд, сформированный на нефтяном рынке в августе, скажется на украинском рынке горючего только в сентябре. На неделе и в августе цены на бензин и дизель на АЗС будут преимущественно неизменными", – резюмируется в материале.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 28 июля крупные сети разливают бензин по 54,19-61,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, Shell – 61,99 грн/л;

SOCAR – 60,99 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках БРСМ-Нафта – 54,19 грн/л. А также "Укр-Петроль" – 54,5 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк ожидает роста стоимости автомобильного топлива в Украине до конца 2025 года. Впрочем, там прогнозируют, что подорожание не будет резким, а потому скачка цен на АЗС, скорее всего, удастся избежать.

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