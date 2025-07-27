Украинцам рассказали, что будет с ценами на бензин на АЗС: чего ожидать в августе

В Украине в августе 2025 года цены на бензин и дизель останутся стабильными – в пределах 59 и 56 гривен за литр соответственно, без существенных колебаний на рынке. В то же время сжиженный газ может подешеветь на 50 копеек – 1 гривну за литр благодаря избытку ресурса и умеренной активности оптового рынка.

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Об этом рассказал аналитик консалтинговой компании Нефтерынок Александр Сиренко в комментарии СМИ. По его словам, на рынке пока нет серьезных предпосылок для ценовых скачков, хотя маржа АЗС и курсовые колебания остаются определяющими факторами.

Эксперт отмечает, что в течение последних трех недель мировые цены на нефть стабилизировались на уровне $68–70 за баррель. Это ниже по сравнению с июньскими показателями ($77), и именно этот фактор позволяет ожидать стабильности на оптовом рынке нефтепродуктов в Европе, а затем и прогнозируемых розничных цен в Украине. Средние цены на АЗС по состоянию на конец июля:

бензин А-95 – около 59 грн/л;

– около дизельное топливо – 56 грн/л.

По словам Сиренко, маловероятно, что цена бензина пересечет психологическую черту в 60 грн за литр, хотя все будет зависеть от валютного курса. Сейчас дефицита на рынке нет, но и снижения цен не наблюдается: АЗС не спешат снижать стоимость, удерживая маржу.

В отличие от бензина и дизеля, ситуация с ценами на сжиженный газ выглядит несколько динамичнее. После незначительного повышения в конце июня (плюс 50 копеек за литр), эксперт ожидает небольшое удешевление в августе – на 50 копеек или до 1 гривны за литр. По состоянию на сейчас, средняя цена на газ составляет примерно 34 грн/л, но разброс очень широкий:

самые дорогие АЗС продают газ по 38,50 грн;

самые дешевые – по 32 грн.

Цены могут варьироваться не только от региона к региону, но и в зависимости от бренда заправки и объемов поставок. На формирование цен на топливо в Украине влияют три главных фактора:

мировые котировки нефти, которые сейчас стабильны;

которые сейчас стабильны; курс валют – особенно к евро и доллару, потому что большинство нефтепродуктов импортируется;

– особенно к евро и доллару, потому что большинство нефтепродуктов импортируется; рыночное поведение АЗС – удержание маржи, конкуренция, запасы топлива.

Несмотря на отсутствие дефицита и относительную стабильность, цены остаются высокими по сравнению с довоенными годами. Это связано с общим уровнем инфляции, логистикой поставок и геополитической ситуацией.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, во многих регионах Украины фиксируется продажа фальсифицированного топлива – в частности бензина. Один из последних таких случаев был зафиксирован в Киевской области – там было налажено как производство "бодяги", так и ее реализацию через сеть подконтрольных АЗС.

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