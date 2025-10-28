Украинцам продавали поддельную одежду под видом мировых брендов: где "накрыли" сеть

Правоохранители в Одесской области разоблачили сеть продажи поддельной спортивной одежды и обуви общей стоимостью более 33 млн грн, которую продавали украинцам. Деятельность группы организовал 43-летний житель Одессы через собственные магазины и онлайн-продажи.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Мужчина организовал незаконную деятельность с использованием торговых марок без разрешения владельцев.

Контрафактный товар заказывался из-за границы и закупался на оптовых рынках, после чего продавался через интернет и физические магазины. Организатор создал сеть магазинов не только в Одессе, но и в Одесской, Николаевской и Винницкой областях. В дело были вовлечены трое мужчин и три женщины, которые отвечали за логистику, администрирование процессов и непосредственную продажу товара.

По данным следствия, все участники схемы действовали координационно, обеспечивая бесперебойную поставку и сбыт контрафактной продукции. Во время обысков и изъятий правоохранители обнаружили продукцию общей стоимостью 33,4 млн гривен.

Следствие продолжается, устанавливаются все каналы поставки товара, а также другие возможные эпизоды незаконной деятельности группы. Полиция подчеркивает, что работа по выявлению и блокированию сбыта контрафактных товаров продолжается, ведь такие действия наносят ущерб как государству, так и потребителям.

