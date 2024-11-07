Украинцам продавали мебель по завышенным в 10 раз ценам: разоблачена масштабная схема уклонения от уплаты пошлины

В Украину ввозили люксовую мебель по военным скидкам, чтобы избежать уплаты пошлины, а затем продать ее в 10 раз дороже. Схему обнаружили благодаря работе совместного рабочего кабинета таможни и налоговой.

Видео дня

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он напомнил, что скидки действуют не для всех, а исключительно для занижения НДС при декларировании их ввоза на таможенную территорию Украины.

Схемой пользовалась торгово-промышленная компания "Интер….". Предприятие занимается импортом в Украину мебели и сопутствующих аксессуаров итальянского бренда NATUZZI.

При этом обществом указанные товары импортируются по существенно заниженным ценам с целью минимизации уплаты таможенных платежей. В Украине указанные товары реализуются практически по ценам растаможки (цена по инвойсу с учетом логистики, импортной пошлины и НДС), торговая наценка на такие изделия отсутствует или минимальна", – отметил Гетманцев.

Плата за продукцию поступала в адреса физлиц-предпринимателей (ФЛП), уплачивающих единый налог, но не НДС. Причем товары продавались по реальным мировым ценам в известных магазинах страны, а торговая наценка за мебель оставалась у ФЛП.

К примеру, указанная цена растаможки кожаного дивана B993 от NATUZZI EDITIONS с учетом логистики, импортной пошлины и НДС составляет 15 523 грн, но по данным Единого реестра налоговых накладных компания "Интеркьюд" продает его за 19 035 гривен. А по данным ОРД продажа в Украине такого дивана осуществляется по цене 191 657 грн, то есть с ростом цены более чем в 10 раз.

Таким образом, налоговая эффективность компании в 2023-2024 годах составила 0%, из-за чего ее отнесли к перечню рисковых ГНС. Таким образом удалось предотвратить распространение схемного налогового кредита по НДС на общую сумму 3,4 млн гривен.

Материалы по этому поводу передали в Бюро экономической безопасности, а также проинформировали компанию NATUZZI и налоговую службу Италии. Гетманцев подчеркнул, что это был один из десятков подобных примеров, которые сотрудники Фискальной службы обнаруживают чуть ли не каждый день.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Государственная налоговая служба Украины сможет проверять, соблюдают ли украинцы ограничения по расчетам по внешнеэкономическим операциям. Также учреждение сможет осуществлять контроль за соблюдением законодательства с акцентом на предотвращение нарушений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!