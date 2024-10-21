Контроль за операциями украинцев с валютой усилят: Кабмин расширил полномочия налоговой

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) сможет проверять, соблюдают ли украинцы ограничения по расчетам по внешнеэкономическим операциям. Также учреждение сможет осуществлять контроль за соблюдением законодательства с акцентом на предотвращение нарушений.

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Соответствующие полномочия ГНС расширил Кабинет министров, приняв соответствующее постановление №1185. Документ предусматривает две главные поправки:

ГНС получила право получать информацию о соблюдении плательщиком установленных Национальным банком Украины предельных сроков расчетов по всем внешнеэкономическим операциям – и экспортным, и импортным (ранее было только о непоступлении в установленные сроки валютной выручки);

ГНС сможет осуществлять комплаенс, то есть контроль за соблюдением законодательства с акцентом только на предупреждение нарушений (ранее – только на их выявление)

Кроме того, с октября 2024 Украина присоединилась к международной системе автоматического обмена финансовой информацией. Это означает, что ГНС будет получать информацию о финансовых счетах украинских резидентов. Этот обмен информацией будет осуществляться в соответствии с Общим стандартом отчетности CRS, устанавливающим правила сбора и передачи информации о финансовых счетах. Украина, как и многие другие страны, обязалась собирать данные от финансовых учреждений и ежегодно делиться ими с другими юрисдикциями-партнерами.

Автоматический обмен информацией предоставит украинской налоговой службе доступ к широкому спектру данных о финансовых счетах украинцев за рубежом, включая информацию о доходах, деятельности компаний, количестве работников и т.д. Это повысит эффективность контроля за декларированием подлежащих налогообложению активов и доходов и усилит борьбу с уклонением от уплаты налогов.

Также OBOZ.UA сообщал, что налоговая служба получила информацию об украинцах, зарабатывающих на размещении платного контента на платформе OnlyFans. Речь идет о доходах на суммы от 1,8 млн. до 4 млн. дол. через несколько лет.

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