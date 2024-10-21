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Контроль за операциями украинцев с валютой усилят: Кабмин расширил полномочия налоговой

Станислав Кожемякин
Экономика
1 минута
1,3 т.
Налоговая служба получила новые полномочия

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) сможет проверять, соблюдают ли украинцы ограничения по расчетам по внешнеэкономическим операциям. Также учреждение сможет осуществлять контроль за соблюдением законодательства с акцентом на предотвращение нарушений.

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Соответствующие полномочия ГНС расширил Кабинет министров, приняв соответствующее постановление №1185. Документ предусматривает две главные поправки:

  • ГНС получила право получать информацию о соблюдении плательщиком установленных Национальным банком Украины предельных сроков расчетов по всем внешнеэкономическим операциям – и экспортным, и импортным (ранее было только о непоступлении в установленные сроки валютной выручки);
  • ГНС сможет осуществлять комплаенс, то есть контроль за соблюдением законодательства с акцентом только на предупреждение нарушений (ранее – только на их выявление)

Кроме того, с октября 2024 Украина присоединилась к международной системе автоматического обмена финансовой информацией. Это означает, что ГНС будет получать информацию о финансовых счетах украинских резидентов. Этот обмен информацией будет осуществляться в соответствии с Общим стандартом отчетности CRS, устанавливающим правила сбора и передачи информации о финансовых счетах. Украина, как и многие другие страны, обязалась собирать данные от финансовых учреждений и ежегодно делиться ими с другими юрисдикциями-партнерами.

Автоматический обмен информацией предоставит украинской налоговой службе доступ к широкому спектру данных о финансовых счетах украинцев за рубежом, включая информацию о доходах, деятельности компаний, количестве работников и т.д. Это повысит эффективность контроля за декларированием подлежащих налогообложению активов и доходов и усилит борьбу с уклонением от уплаты налогов.

Также OBOZ.UA сообщал, что налоговая служба получила информацию об украинцах, зарабатывающих на размещении платного контента на платформе OnlyFans. Речь идет о доходах на суммы от 1,8 млн. до 4 млн. дол. через несколько лет.

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