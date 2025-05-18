Украинцам "подсовывали" фальшивые доллары: какие купюры самые опасные

В Украине стало больше поддельных купюр иностранной валюты – прежде всего, долларов. В 2024 году низкий уровень изъятия поддельных таких банкнот, наблюдавшийся в 2022-2023 годах, почти вернулся к уровню 2021 года. Cамой популярной ;t среди мошенников стала банкнота в 100 долларов – 90% от общего количества изъятых поддельных купюр американской валюты пришлось именно на нее.

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Об этом сообщили в НБУ. Там отметили: вторая "любимая" купюра у злоумышленников – 50 долларов. На нее пришлось 9% от общего количества изъятых фальшивок.

Также фальшивомонетчики подделывали евро – 7% изъятых поддельных банкнот иностранной валюты прищлось именно на него. Самыми "любимыми" купюрами мошенников были:

200 евро – 35% от общего количества изъятых поддельных банкнот;

100 евро – 25%;

50 евро – 21%.

Как не получить поддельные доллары и евро

В то же время, отметили в регуляторе, следует не совершать обменные операции "на руках", через интернет и т.п. Это, отмечается, поможет избежать получения подделок иностранной валюты

"Для обмена следует обращаться исключительно в лицензируемые Национальным банком пункты обмена валюты банков. Или в небанковские финансовые учреждения", – подчеркнули в НБУ.

Гривни подделывали тоже

Выросло в Украине и количество поддельных гривен – по итогам 2024 года на 1 млн настоящих купюр приходилось около 5,1 поддельных. Что больше, чем годом ранее.

Чаще всего же, отметили в НБУ, мошенники подделывали преимущественно купюры старого образца – выпущенные до 2015 года. В частности:

500 грн – 78% от общего количества изъятых подделок;

200 грн – 18%;

1, 5, 10, 20, 50, 100, 1 000 грн – вместе 4%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч. доллары. Причем на "законных" основаниях – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.

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