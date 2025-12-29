Украинцам продали поддельную технику на 30 млн грн: где можно было купить

Украинцам продавали поддельную технику известных производителей – в частности фены, наушники, часы и другие товары. Размер нанесенного ущерба оценили в 30 млн грн, а продавалась такая техника в онлайн-магазине.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности(БЭБ) и Офисе генерального прокурора. Отмечается, что в рамках расследования было изъято более 4 тыс. единиц поддельной техники.

Как работала схема по продаже подделок

Мошенники организовали сеть продажи контрафактной техники через вебсайты. Физические лица-предприниматели рекламировали и сбывали поддельную продукцию, выдавая ее за оригинальные товары известных международных брендов.

Чтобы создать у покупателей иллюзию приобретения качественной оригинальной техники, в своих интернет-магазинах они предлагали фены, наушники, часы и другие популярные товары. Заказы отправляли почтовыми операторами по всей Украине.

Своих покупателей они находили благодаря рекламе в интернете и собственным веб-сайтам. После этого прибегали к имитации оригинальной продукции:

изготавливали и брендировали товары без разрешения правообладателей ;

; использовали маркировку и упаковку, которые не соответствовали стандартам;

реализовывали продукцию низкого качества под видом брендовой техники.

Результаты обысков

Во время санкционированных обысков в Киевской области изъяты доказательства незаконной деятельности, которые позволили зафиксировать масштабы контрафактного бизнеса:

более 4 тыс. единиц контрафактной и фальсифицированной продукции (фены, наушники, часы и т.д.);

(фены, наушники, часы и т.д.); товары низкого качества с ненадлежащей маркировкой и упаковкой;

продукция, изготовленная и брендированная без разрешения правообладателей.

Сейчас фигурантам проводится досудебное расследование по статье о незаконном использовании товарных знаков международных компаний. В результате слаженной работы правоохранителей восстановлены нарушенные права и интересы правообладателей торговых марок. Предварительный размер материального ущерба компаниям превышает 30 млн грн.

