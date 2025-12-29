Украинцам продали поддельную технику на 30 млн грн: где можно было купить
Украинцам продавали поддельную технику известных производителей – в частности фены, наушники, часы и другие товары. Размер нанесенного ущерба оценили в 30 млн грн, а продавалась такая техника в онлайн-магазине.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности(БЭБ) и Офисе генерального прокурора. Отмечается, что в рамках расследования было изъято более 4 тыс. единиц поддельной техники.
Как работала схема по продаже подделок
Мошенники организовали сеть продажи контрафактной техники через вебсайты. Физические лица-предприниматели рекламировали и сбывали поддельную продукцию, выдавая ее за оригинальные товары известных международных брендов.
Чтобы создать у покупателей иллюзию приобретения качественной оригинальной техники, в своих интернет-магазинах они предлагали фены, наушники, часы и другие популярные товары. Заказы отправляли почтовыми операторами по всей Украине.
Своих покупателей они находили благодаря рекламе в интернете и собственным веб-сайтам. После этого прибегали к имитации оригинальной продукции:
- изготавливали и брендировали товары без разрешения правообладателей;
- использовали маркировку и упаковку, которые не соответствовали стандартам;
- реализовывали продукцию низкого качества под видом брендовой техники.
Результаты обысков
Во время санкционированных обысков в Киевской области изъяты доказательства незаконной деятельности, которые позволили зафиксировать масштабы контрафактного бизнеса:
- более 4 тыс. единиц контрафактной и фальсифицированной продукции (фены, наушники, часы и т.д.);
- товары низкого качества с ненадлежащей маркировкой и упаковкой;
- продукция, изготовленная и брендированная без разрешения правообладателей.
Сейчас фигурантам проводится досудебное расследование по статье о незаконном использовании товарных знаков международных компаний. В результате слаженной работы правоохранителей восстановлены нарушенные права и интересы правообладателей торговых марок. Предварительный размер материального ущерба компаниям превышает 30 млн грн.
Как уже сообщал OBOZ.UA, украинские правоохранители разоблачили и прекратили деятельность подпольного производства поддельной одежды премиальных итальянских брендов. В результате было изъято имущество ориентировочной стоимостью почти 14 млн грн.
