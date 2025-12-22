Украинцам массово продавали фейковую брендовую одежду: где можно было купить подделку

Украинские правоохранители разоблачили и прекратили деятельность подпольного производства поддельной одежды премиальных итальянских брендов. В результате было изъято имущество ориентировочной стоимостью почти 14 млн грн.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Отмечается, что незаконное производство было расположено в городе Буск на Львовщине.

Как итальянские бренды "шили" на Львовщине

На территории города Буск группа лиц организовала незаконное производство одежды, которая имитировала премиальные товары в стиле casual известных итальянских брендов .

. В специально оборудованном цехе шили спортивные костюмы, жилеты, куртки-пуховики, худи и шапки.

Готовую продукцию хранили в складском помещении.

Контрафактную одежду продавали в розницу через торговые точки в Буске и в центре Львова. Также подделку можно было купить на популярных интернет-платформах – то есть мошенники могли распространять подделки по всей территории Украины.

Результаты обысков

В производственном цехе, на складе и по месту жительства лиц, причастных к противоправной деятельности прошли обыски. В результате изъяли имущество почти на 14 млн грн:

почти 26 тыс. бирок с фирменным наименованием итальянского бренда;

с фирменным наименованием итальянского бренда; более 2 тыс. единиц готовой одежды – имитаций оригинальной продукции;

– имитаций оригинальной продукции; электронную технику, швейное оборудование, ткань ;

; сим-карты, черновые записи, накладные и счета за 2024-2025 годы;

более 1 млн грн наличными и 700 долларов США, а также другие доказательства.

Детективы Бюро экономической безопасности начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования и квалифицированного указания происхождения товара). Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Одесской области разоблачили сеть магазинов, которые продавали поддельные золотые украшения под видом известных мировых брендов (согласно фото, один из них Cartier), с продажами по всей Украине. Во время обысков изъяли фальсификат на 4,6 млн грн и ликвидировали подпольный цех, досудебное расследование продолжается.

