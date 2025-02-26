Украинцам предлагают бесплатную аренду в Киеве, но есть нюанс: что требуют в обмен на жительство

В Киеве украинцам предлагают бесплатное жилье, без оплаты коммунальных услуг или стоимости аренды. Однако, в обмен владелец просит об уходе за 45 котами, включая кормление, уборку и поддержание чистоты.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA стало известно из объявления, размещенного на одном из профильных порталов для поиска жилья. Рынок аренды жилья в Киеве всегда скрывает неожиданные предложения, одно из которых на днях появилось на сайте объявлений.

В Софиевской Борщаговке владелец однокомнатной квартиры ищет жителя, готового ухаживать за 45 котами в обмен на бесплатное проживание. Предложение включает в себя оплату коммунальных услуг и обеспечение всем необходимым для животных – кормами, наполнителем и ветеринарным уходом.

Главным параметром арендованного жилья есть не квадратные метры или ремонт, а пушистые жильцы. В объявлении нет подробной информации о площади квартиры или ее характеристиках, но есть фото, на котором видно, что в помещении сделан ремонт, установлены современные окна, есть балкон и батарея.

Квартира выполнена в формате студии – кухня не уединена, что может быть как преимуществом, так и вызовом для арендатора, который будет вынужден делить пространство с четырьмя десятками животных. Несмотря на это, владелец обещает полностью обеспечивать жильца всем необходимым для ухода за котами.

Кандидат на это уникальное место жительства должен не только любить кошек, но и быть готовым к ежедневному уходу за ними. Среди основных обязанностей:

кормление и обеспечение чистоты в квартире;

уход за здоровьем животных, при необходимости – взаимодействие с ветеринарами;

обеспечение комфорта животных и поддержание порядка в доме.

Объявление о поиске "котони" вызвало оживленное обсуждение среди пользователей. Хотя условия кажутся экстремальными, для многих такая возможность может оказаться привлекательной, особенно с учетом роста цен на аренду жилья в Киеве.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2025 году рынок недвижимости Украины продолжит демонстрировать рост цен. Стоимость аренды квартир больше всего выросла в Тернополе, как и в других городах западной Украины, достигая 10 000 грн за однокомнатное жилье.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!