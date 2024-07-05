Украинцам повышают зарплаты: почему работодатели вынуждены платить больше

Украинские предприятия испытывают нехватку рабочей силы. Это вынуждает их увеличивать зарплаты – для привлечения работников.

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Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка. Отмечается: вместе с повышением социальных выплат и низкой инфляцией "это способствует дальнейшему росту реальных доходов населения".

"Нехватка работников остается значительной. И продолжает давить на зарплаты в сторону увеличения", – рассказали в регуляторе.

В то же время, подчеркивается, количество ищущих работу незначительно выросло, что преимущественно отражало влияние сезонности.

Тем не менее в целом, отмечается, количество новых вакансий на сайтах поиска работы в июне практически не изменилось – хотя обычно они "сезонно растут, в частности благодаря старту жатвы". Однако по отдельным профессиям, в частности охрана, строительство, рабочие специальности, "наблюдается стойкое увеличение количества вакансий".

Украинцам без высшего образования готовы платить более 40 тысяч

В то же время в Украине хорошие деньги можно зарабатывать без высшего образования – в частности, имея рабочую профессию. К примеру, в Киеве работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей 40 тыс. грн и более.

В среднем 42,5 тыс. грн предлагают тонировщикам. В целом по Украине таким специалистам, по данным крупного кадрового портала, готовы платить намного меньше – в среднем 35 тыс. грн.

Автослесарям в Киеве готовы платить в среднем 40 тыс. грн. Тогда как по Украине существенно меньше – 33,5 тыс. грн.

Также в среднем 40 тыс. грн предлагают поклейщикам. Что тоже намного выше, чем в целом по стране – в других регионах поклейщики могут рассчитывать на зарплату в среднем 22,5 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, возможность работать из дома становится все популярнее в Украине. И на то есть причины: у работников нет нужды тратить время и деньги на дорогу в офис, зато есть упрощенный доступ к более широкому кругу работодателей, возможность работать не только в своем городе, но и по всей стране и даже в мире. Более того, некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам за работу из дома более 50 тыс. грн.

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