Украинцам без высшего образования готовы платить более 40 тысяч: кого ищут в Киеве

В Украине хорошие деньги можно зарабатывать без высшего образования – в частности, имея рабочую профессию. К примеру, в Киеве работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей 40 тыс. грн и более.

Видео дня

В частности, в среднем 42,5 тыс. грн предлагают тонировщикам. При этом отдельные компании предлагают намного больше. Так, на популярном сайте поиска работы можно найти вакансию тонировщика, платить по которой обещают от 40 до 60 тысяч. "[Требуется] Опыт работы в тонировке автомобиля от 6 месяцев", – говорится в объявлении.

При этом в целом по Украине таким специалистам, по данным крупного кадрового портала, готовы платить намного меньше. В среднем 35 тыс. грн.

Автослесарям в Киеве готовы платить в среднем 40 тыс. грн. Тогда как по Украине существенно ниже – 33,5 тыс. грн.

Также в среднем 40 тыс. грн предлагают поклейщикам. Что тоже намного выше, чем в целом по стране – в других регионах поклейщики могут рассчитывать на зарплату в среднем 22,5 тыс. грн.

На украинских стройках будут работать мигранты из Азии и Африки

В то же время в Украине 74% компаний ощущают дефицит кадров, а на строительстве уже сейчас не хватает до 30-40% специалистов. В связи с этим ожидается, что строительные компании начнут привлекать трудовых мигрантов – прежде всего из стран Азии и Африки. Которые к тому же готовы работать за меньшие деньги, чем украинцы. Так:

по данным Конфедерации работодателей Украины, за 2 года количество официально зарегистрированных работников в строительном секторе сократилось на 25,4% – до почти 300 тыс. человек;

как утверждает глава правления Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фаворов, в определенный момент отдельные компании потеряли до половины персонала.

Кроме того, отмечают аналитики, компании склоняются к привлечению иностранных работников еще и потому, что они не подпадают под мобилизацию. Которая стала одной из причин нехватки кадров.

Помимо всего прочего, иностранцы готовы работать за меньшие деньги, чем украинцы. Так, отмечается:

зарплаты разнорабочих, авторемонтников, электросварщиков, каменщиков, грузчиков, парковщиков стартуют от 450 долларов в месяц;

опытных каменщиков – от 650 долларов;

в то же время такие специалисты-украинцы получают обычно от 900 долларов, а в сложившихся условиях претендуют и на больше.

Более того, констатируется, нанимать иностранцев работодателям выгоднее даже с учетом того, что следует позаботиться об их официальном трудоустройстве и предоставить им жилье обязательно. А также что:

разрешение на 1 год на одного человека стоит чуть больше 15 тыс. грн;

на 2 года – около 25 тысяч.

Однако даже с учетом этих затрат, резюмируется, труд иностранных работников остается на 10-20% дешевле, чем украинских.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, возможность работать из дома становится все популярней в Украине. И на то есть причины: у работников нет нужды тратить время и деньги на дорогу в офис, зато есть упрощенный доступ к более широкому кругу работодателей, возможность работать не только в своем городе, но и по всей стране, и даже в мире. Более того, некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам за работу из дома более 50 тыс. грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!