В Украине появилось новое полезное приложение: как поможет "откладывать" отключение света

В Украине появилось мобильное приложение, которое позволяет пользователям помогать балансировать энергосистему – и влиять на возможность отключений. В частности, оно информирует о состоянии сети и доступности электроэнергии в каждом регионе.

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Об этом сообщили в Минэнергетики. Там отметили: также новая программа дает советы, как помочь поддержать баланс в энергосистеме.

Скачать приложение можно в Play Market – для Android. А также в App Store – для iOS.

"Цель разработки – минимизировать использование электроэнергии потребителями в периоды ограниченного снабжения во избежание аварийных отключений. ... Таким образом, мы можем уменьшить количество отключений электроэнергии и сделать энергосистему более устойчивой", – говорится в сообщении.

Ранее же в "Укрэнерго" сообщили, что украинцы могут напрямую влиять на уровень потребления электроэнергии. Для этого следует:

Стараться не использовать несколько мощных приборов одновременно в самые сложные для энергосистемы часы (с 7:00 до 11:00, а также с 15:00 до 21:00). В частности, поочередно включать электроплиту, чайник и обогреватель.

По возможности перенести пользование мощной техникой на ночные часы "или хотя бы на периоды вне пиков потребления" (после 11:00 и после 21:00).

Выключать из розетки неиспользуемые приборы. Ведь даже в режиме ожидания "они потребляют достаточно много".

Кипятить в электрочайнике тот объем воды, который вам нужен.

Заменить лампы накаливания на энергосберегающие. Обращать внимание на класс энергоэффективности приобретаемой бытовой техники.

Следить за тем, чтобы в доме не включалось лишнее освещение. В частности, не забывать выключать освещение в комнатах, в которых никого нет.

"Разница между потреблением в пиковые часы и в остальное время очень ощутима. Даже незначительная корректировка бытовых привычек существенно поможет энергосистеме", – рассказали энергетики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине снова актуальной становится покупка зарядных станций. В частности, большим спросом пользуются устройства производителя EcoFlow – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор.

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