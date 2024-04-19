Украинцам подсовывают поддельные семена овощей: где обманывают чаще всего

Украинцам советуют внимательно выбирать семена овощных культур и саженцев многолетних растений, поскольку можно купить подделку. Наиболее высокая вероятность этого – на рынках и в магазинах, не имеющих соответствующих сертификатов качества семян.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Винницкой области. Там отмечают, что в связи с этим следует всегда:

внимательно читать состав семян на упаковке;

"обращать внимание на упаковку";

спрашивать у продавца сертификат качества.

"На многих упаковках часто указывается не вся необходимая информация. [В частности, там должны быть] Страна-производитель, название фирмы, товарный знак, юридический адрес [компании], где эти семеня упаковывались, культура, сорт, масса и количество штук семян в пакете, номер партии, год урожая", – рассказали в Госпродпотребслужбе.

При этом подчеркивается: также важно не покупать посадочный материал впрок. Потому что уже через 2 года они не взойдут.

Где украинцам подсовывают поддельные семена

В то же время, отмечается, купить поддельные семена можно с большой долей вероятности в магазинах, не имеющих соответствующих сертификатов качества. А кроме того, на рынках.

"Главное управление Госпродпотребслужбы предупреждает садоводов и огородников о возможности подделки семян овощных культур и саженцев многолетних растений. Особенно если покупать посадочный материал на рынках и в магазинах, не имеющих сертификатов качества на семена", – рассказали там.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем украинцам в ближайшее время не стоит ожидать значительного изменения стоимости продуктов питания. При этом основной тенденцией на рынке будет удешевление отдельных позиций – к примеру, овощей и яиц.

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