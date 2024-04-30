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Украинцам подсовывали одежду, замаскированную под известные международные бренды: где можно было купить

Роман Костюченко
Рынки и компании
3 минуты
2,0 т.
Украинцам подсовывали одежду, замаскированную под известные международные бренды

В Украине разоблачили масштабное подпольное производство обуви и одежды известных международных брендов. Фабрики и склады, где производилась и хранилась поддельная продукция, находились в Николаевской и Одесской областях, а продавали продукцию по всей стране.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Там отметили:

  • ежемесячный оборот подпольного производства ориентировочно составил более 10 млн грн;
  • предварительная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет более 20 млн грн.

"Для промышленного производства поддельных товаров более 15 известных брендов использовали профессиональное оборудование. Изготовленную продукцию хранили на складах. В дальнейшем продавали по всей Украине", – говорится в сообщении.

В Украине разоблачили масштабное подпольное производство обуви и одежды известных международных брендов
Фабрики и склады, где производилась и хранилась поддельная продукция, находились в Николаевской и Одесской областях

При этом подчеркивается: на подпольных производствах работало более 100 сотрудников "без соответствующего документального оформления". Также фабрики не платили налогов.

Ежемесячный оборот подпольного производства ориентировочно составил более 10 млн грн

Что нашли на фабриках по производству поддельной одежды

В то же время отмечается: на фабриках и складах были проведены обыски. В ходе которых были изъяты:

  • оборудование для пошива;
  • станки;
  • фасовочные коробки;
  • наклейки;
  • этикетки и эмблемы с логотипами известных торговых марок;
  • сырье и продукция без документального подтверждения происхождения.
Предварительная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет более 20 млн грн

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время на некоторых заправках украинцы рискуют получить фальсифицированное топливо, что может привести к разрушению фильтра и топливного насоса в баке. Одна из таких нелегальных сетей действовала в Киеве и пригороде.

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