Украинцам подсовывали одежду, замаскированную под известные международные бренды: где можно было купить

В Украине разоблачили масштабное подпольное производство обуви и одежды известных международных брендов. Фабрики и склады, где производилась и хранилась поддельная продукция, находились в Николаевской и Одесской областях, а продавали продукцию по всей стране.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Там отметили:

ежемесячный оборот подпольного производства ориентировочно составил более 10 млн грн;

предварительная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет более 20 млн грн.

"Для промышленного производства поддельных товаров более 15 известных брендов использовали профессиональное оборудование. Изготовленную продукцию хранили на складах. В дальнейшем продавали по всей Украине", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: на подпольных производствах работало более 100 сотрудников "без соответствующего документального оформления". Также фабрики не платили налогов.

Что нашли на фабриках по производству поддельной одежды

В то же время отмечается: на фабриках и складах были проведены обыски. В ходе которых были изъяты:

оборудование для пошива;

станки;

фасовочные коробки;

наклейки;

этикетки и эмблемы с логотипами известных торговых марок;

сырье и продукция без документального подтверждения происхождения.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время на некоторых заправках украинцы рискуют получить фальсифицированное топливо, что может привести к разрушению фильтра и топливного насоса в баке. Одна из таких нелегальных сетей действовала в Киеве и пригороде.

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