Украинцам подсказали, где будет больше всего работы после войны: список перспективных отраслей

После окончания войны наибольший спрос на рынке труда Украины может сформироваться на специалистов в сфере энергетики, машиностроения, ИТ и оборонных технологий. Именно эти отрасли правительство рассматривает как основных драйверов экономического восстановления Украины и будущего экспорта. То есть и высокооплачиваемых рабочих мест там будет больше всего.

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Такие направления в ходе конференции "Образование новой Украины 2.0" перечислила премьер-министр Юлия Свириденко. По ее словам, правительство уже анализирует сценарии послевоенного восстановления и определяет отрасли, которые будут иметь наибольший потенциал для роста.

В каких сферах будет больше всего возможностей

Среди отраслей, которые могут наиболее активно развиваться после войны, правительство называет:

энергетику;

машиностроение;

IT-сектор;

оборонные технологии;

другие технологические направления.

Как пояснила Свириденко, именно в этих сферах Украина во время полномасштабной войны приобрела уникальный опыт. Он может стать конкурентным преимуществом на мировых рынках.

"Это те отрасли, в которых мы проявили силу во время полномасштабного вторжения, где мы приобрели уникальный опыт. Это то, что мы можем экспортировать и развивать", – отметила премьер-министр.

В качестве примера быстрой трансформации экономики Свириденко привела именно украинский сектор оборонных технологий. По ее словам, еще несколько лет назад мало кто мог предсказать столь стремительное развитие этой отрасли.

Сейчас же в Украине работает около 900 компаний, занимающихся разработкой и производством продукции для оборонного сектора. Именно поэтому, по словам главы правительства, предсказать полный перечень самых востребованных профессий на годы вперед невозможно.

Что советуют студентам и будущим специалистам

В то же время в правительстве призывают молодежь не ориентироваться исключительно на прогнозы относительно будущего рынка труда. По словам премьер-министра, важно учитывать собственные интересы и способности, поскольку новые перспективные профессии могут появляться значительно быстрее, чем меняются образовательные программы или карьерные тренды.

"Все мечтают заглянуть в будущее через волшебный шар, чтобы определить, какие профессии будут наиболее актуальными. Поэтому прислушивайтесь к себе, поймите и почувствуйте, что вам по душе. И двигайтесь по этому пути", – сказала премьер-министр.

Каких специалистов заменит ИИ

Прогнозов по этому вопросу в правительстве не дают, однако языковые модели уже сами называют специальности, которым больше всего угрожает искусственный интеллект. И хотя модели ИИ не смогли "договориться", какие профессии они уничтожат в первую очередь, в отношении части "обреченных" специальностей консенсус все же есть. В двух вопросах все ИИ почти единодушны:

физический труд пока остается менее уязвимым;

рутинная офисная работа автоматизируется быстрее всего.

Так, практически все популярные модели ИИ считают, что наибольший риск автоматизации грозит операторам колл-центров, копирайтерам и бухгалтерам, занимающимся первичной документацией. Также в "красную зону" регулярно попадают переводчики типовых текстов, младшие юристы, рекрутеры и junior-аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, ИИ прямо сейчас ежемесячно вытесняет десятки тысяч рабочих мест и автоматизирует профессии. К 2030 году до 39% из них могут устареть, а люди физически не успевают переквалифицироваться под новые роли.

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