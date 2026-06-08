ИИ признался, кого заменит: модели назвали "обреченные" профессии, на которые не стоит учиться

Накануне вступительной кампании вопрос "на кого учиться, чтобы не остаться без работы из-за ИИ" снова стал актуальным. Исследование американских университетов показало парадокс: даже сами модели искусственного интеллекта не могут договориться, какие профессии они уничтожат первыми. Впрочем, по части "обреченных" специальностей консенсус все же есть.

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Практически все популярные ИИ-модели считают, что наибольший риск автоматизации грозит операторам колл-центров, копирайтерам и бухгалтерам первичной документации. Также в "красную зону" регулярно попадают переводчики типовых текстов, младшие юристы, рекрутеры и junior-аналитики.

Об этом говорится в исследовании Northwestern University и American University, а также в анализе Happy Monday. OBOZ.UA выбрал главное.

Какие профессии ИИ считает наиболее уязвимыми

Искусственному интеллекту дали одинаковое задание – оценить почти 19 тысяч рабочих задач и определить, насколько сильно ИИ может повлиять на разные профессии. Исследователи протестировали все основные языковые модели. В двух вещах они были почти единодушны:

физическая работа пока остается менее уязвимой;

рутинная офисная работа автоматизируется быстрее всего.

Пять популярных моделей ИИ назвали профессии, которые они считают наиболее уязвимыми к автоматизации в ближайшие годы. Несмотря на разные подходы, список наиболее рисковых специальностей оказался очень похожим:

Профессия Сколько моделей включили в топ риска Оператор колл-центра / поддержки 5 из 5 Копирайтер / контент-райтер 5 из 5 Бухгалтер первичной документации 5 из 5 Переводчик типовых или технических текстов 4 из 5 Младший юрист 3 из 5 Графический дизайнер 3 из 5 Junior-аналитик / data entry 3 из 5

ChatGPT: в минусе молодые специалисты и массовый контент

ChatGPT включил в группу высокого риска профессии, где преобладают шаблонные тексты, типовые документы и повторяющиеся задачи. Модель считает, что больше всего автоматизация ударит по "младшим" позициям, где работники выполняют стандартную рутинную работу.

Профессия Риск автоматизации Оператор ввода данных 98% Младший копирайтер 95% Оператор службы поддержки (первая линия) 93% Транскрибатор аудио 92% Переводчик типовых текстов 90%

ChatGPT объясняет свои прогнозы тем, что современные ИИ-системы уже способны генерировать тексты за секунды, автоматически анализировать документы, распознавать речь и т.д. В то же время модель признает, что профессии, где критически важны эмпатия, ответственность, человеческий контакт и сложные решения в условиях неопределенности, остаются значительно менее уязвимыми к автоматизации.

Claude: под ударом рутина

Модель Claude Sonnet 4.6 считает, что больше всего рискуют профессии, где есть повторяющиеся действия и работа с шаблонами. Также под ударом – написание типичных текстов и принятие стандартизированных решений.

Профессия Риск автоматизации Оператор колл-центра 93% Копирайтер 89% Переводчик технических текстов 86% Junior-аналитик данных 81% Помощник юриста 76%

В то же время Claude отмечает, что ИИ плохо заменяет доверие, ответственность, человеческие отношения, работу с источниками и сложные переговоры. Модель также прямо признала, что журналисты-расследователи или юристы, которые несут персональную ответственность, остаются труднозаменяемыми.

Gemini: опасность для всех, кто работает "по инструкции"

Gemini 3 Flash сделал ставку на уничтожение профессий, где главными являются структурирование данных, шаблонные процессы и техническая точность.

Профессия Риск автоматизации Специалист по вводу данных 98% Корректор 92% Оператор колл-центра 90% Переводчик технических текстов 88% SEO-копирайтер 85%

Gemini также отметил, что низкие риски имеют профессии, где нужны физическое присутствие и работа руками. Также в списке незаменимых качеств – эмпатия и умение принимать нестандартные решения.

Copilot: ИИ в первую очередь "съест" административную рутину

Microsoft Copilot считает наиболее уязвимыми профессии, где работа построена вокруг ввода данных и обработки типовых запросов.

Профессия Риск автоматизации Оператор ввода данных 95% Оператор колл-центра 90% Кассир в ритейле 88% Банковский служащий 80% Оператор склада 77%

При этом модель признает, что не способна полноценно заменить людей, которые принимают решения в условиях неопределенности, работают с человеческими эмоциями, создают новые смыслы и мыслят нестандартно.

Grok: под наибольшим риском junior-программисты

Самый агрессивный прогноз дал Grok. Модель включила в группу высокого риска даже младших разработчиков программного обеспечения.

Профессия Риск автоматизации Оператор чат-поддержки 95% Data Entry / Analyst 93% Junior Software Developer 92% Менеджер холодных звонков 91% Переводчик 90%

В то же время Grok назвал профессии, которые считает самыми устойчивыми к ИИ. Ими стали:

врачи и медсестры;

психологи и социальные работники;

учителя младших классов;

священники;

судмедэксперты.

ИИ себе не доверяет

Ключевой вывод американского исследования заключается в том, что модели ИИ пока не способны стабильно прогнозировать собственное влияние на экономику. Авторы прямо предупредили: оценки "риска автоматизации" сильно зависят от того, как именно и какую модель спросить.

То есть одна и та же профессия может получить как "почти безопасный", так и прогноз почти полного исчезновения. Именно поэтому ученые советуют не воспринимать текущие данные как окончательный приговор для профессий.

Но тенденция все же очевидна: под наибольшим давлением оказываются не физические профессии, а рутинная офисная работа, которую еще несколько лет назад считали "стабильной карьерой для белых воротничков".

Как уже сообщал OBOZ.UA, ИИ прямо сейчас ежемесячно вытесняет десятки тысяч рабочих мест и автоматизирует профессии. К 2030 году до 39% могут стать устаревшими, а люди физически не успевают переучиваться под новые роли.

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