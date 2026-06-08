ИИ признался, кого заменит: модели назвали "обреченные" профессии, на которые не стоит учиться
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Накануне вступительной кампании вопрос "на кого учиться, чтобы не остаться без работы из-за ИИ" снова стал актуальным. Исследование американских университетов показало парадокс: даже сами модели искусственного интеллекта не могут договориться, какие профессии они уничтожат первыми. Впрочем, по части "обреченных" специальностей консенсус все же есть.
Практически все популярные ИИ-модели считают, что наибольший риск автоматизации грозит операторам колл-центров, копирайтерам и бухгалтерам первичной документации. Также в "красную зону" регулярно попадают переводчики типовых текстов, младшие юристы, рекрутеры и junior-аналитики.
Об этом говорится в исследовании Northwestern University и American University, а также в анализе Happy Monday. OBOZ.UA выбрал главное.
Какие профессии ИИ считает наиболее уязвимыми
Искусственному интеллекту дали одинаковое задание – оценить почти 19 тысяч рабочих задач и определить, насколько сильно ИИ может повлиять на разные профессии. Исследователи протестировали все основные языковые модели. В двух вещах они были почти единодушны:
- физическая работа пока остается менее уязвимой;
- рутинная офисная работа автоматизируется быстрее всего.
Пять популярных моделей ИИ назвали профессии, которые они считают наиболее уязвимыми к автоматизации в ближайшие годы. Несмотря на разные подходы, список наиболее рисковых специальностей оказался очень похожим:
ChatGPT: в минусе молодые специалисты и массовый контент
ChatGPT включил в группу высокого риска профессии, где преобладают шаблонные тексты, типовые документы и повторяющиеся задачи. Модель считает, что больше всего автоматизация ударит по "младшим" позициям, где работники выполняют стандартную рутинную работу.
ChatGPT объясняет свои прогнозы тем, что современные ИИ-системы уже способны генерировать тексты за секунды, автоматически анализировать документы, распознавать речь и т.д. В то же время модель признает, что профессии, где критически важны эмпатия, ответственность, человеческий контакт и сложные решения в условиях неопределенности, остаются значительно менее уязвимыми к автоматизации.
Claude: под ударом рутина
Модель Claude Sonnet 4.6 считает, что больше всего рискуют профессии, где есть повторяющиеся действия и работа с шаблонами. Также под ударом – написание типичных текстов и принятие стандартизированных решений.
В то же время Claude отмечает, что ИИ плохо заменяет доверие, ответственность, человеческие отношения, работу с источниками и сложные переговоры. Модель также прямо признала, что журналисты-расследователи или юристы, которые несут персональную ответственность, остаются труднозаменяемыми.
Gemini: опасность для всех, кто работает "по инструкции"
Gemini 3 Flash сделал ставку на уничтожение профессий, где главными являются структурирование данных, шаблонные процессы и техническая точность.
Gemini также отметил, что низкие риски имеют профессии, где нужны физическое присутствие и работа руками. Также в списке незаменимых качеств – эмпатия и умение принимать нестандартные решения.
Copilot: ИИ в первую очередь "съест" административную рутину
Microsoft Copilot считает наиболее уязвимыми профессии, где работа построена вокруг ввода данных и обработки типовых запросов.
При этом модель признает, что не способна полноценно заменить людей, которые принимают решения в условиях неопределенности, работают с человеческими эмоциями, создают новые смыслы и мыслят нестандартно.
Grok: под наибольшим риском junior-программисты
Самый агрессивный прогноз дал Grok. Модель включила в группу высокого риска даже младших разработчиков программного обеспечения.
В то же время Grok назвал профессии, которые считает самыми устойчивыми к ИИ. Ими стали:
- врачи и медсестры;
- психологи и социальные работники;
- учителя младших классов;
- священники;
- судмедэксперты.
ИИ себе не доверяет
Ключевой вывод американского исследования заключается в том, что модели ИИ пока не способны стабильно прогнозировать собственное влияние на экономику. Авторы прямо предупредили: оценки "риска автоматизации" сильно зависят от того, как именно и какую модель спросить.
То есть одна и та же профессия может получить как "почти безопасный", так и прогноз почти полного исчезновения. Именно поэтому ученые советуют не воспринимать текущие данные как окончательный приговор для профессий.
Но тенденция все же очевидна: под наибольшим давлением оказываются не физические профессии, а рутинная офисная работа, которую еще несколько лет назад считали "стабильной карьерой для белых воротничков".
Как уже сообщал OBOZ.UA, ИИ прямо сейчас ежемесячно вытесняет десятки тысяч рабочих мест и автоматизирует профессии. К 2030 году до 39% могут стать устаревшими, а люди физически не успевают переучиваться под новые роли.
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