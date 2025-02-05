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Украинцам пересчитали зарплаты: в каких областях наблюдается резкий рост

Александр Литвин
Рынки и компании
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Какая средняя зарплата в Украине

В Украине средняя зарплата за год выросла на 17%: с 19,5 тыс. до 22,8 тыс. грн. При этом в целом ряде сфер средние зарплаты за год выросли более чем на 50%. В первую очередь речь идет о тех отраслях, где наблюдается ощутимый дефицит кадров.

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Об этом идет речь в статистике work.ua. Так, за год больше выросла средняя заработная плата у радиотехника. Если год назад такой специалист в среднем зарабатывал 21 тыс. грн, а в феврале 2025-го – уже 40 тыс. грн. грн. Такую же среднюю зарплату получает теплотехник, при этом рост за год составил 60%.

У кого больше выросли зарплаты:

  • Радиотехник – 40 000 грн (+90%)
  • Теплотехник – 40 000 грн (+60%)
  • Управляющий недвижимостью – 75 000 грн (+58%)
  • Менеджер полиграфии – 27 500 грн (+57%)
  • Инструктор в автошколу – 35 000 грн (+56%)
  • Специалист по внедрению – 32 500 грн (+55%)
  • Управляющий сети магазинов – 31 000 грн (+55%)
  • Кредитный эксперт – 23 000 грн (+53%)
  • Фармер – 60 000 грн (+50%)
  • Модератор – 22 500 грн (+50%)

Среди городов традиционно самая большая средняя зарплата в столице – 26,5 тыс. грн. При этом, к примеру, в Сумах в среднем зарабатывают всего 16,5 тыс. грн.

Средняя зарплата в разных городах:

  • Киев – 26 500 грн
  • Днепр – 22 500 грн
  • Запорожье – 19 000 грн
  • Львов – 24 800 грн
  • Одесса – 22 000 грн
  • Харьков – 20 000 грн
  • Винница – 20 000 грн
  • Житомир – 19 000 грн
  • Ивано-Франковск – 22 000 грн
  • Кропивницкий – 18 000 грн
  • Луцк – 20 000 грн
  • Николаев – 20 000 грн
  • Полтава – 19 500 грн
  • Ровно – 20 000 грн
  • Суммы – 16 500 грн
  • Тернополь – 20 000 грн
  • Ужгород – 23 000 грн
  • Херсон – 20 000 грн
  • Хмельницкий – 20 000 грн
  • Черкассы – 20 000 грн
  • Черновцы – 22 000 грн
  • Чернигов – 18 000 грн

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