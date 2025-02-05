Украинцам пересчитали зарплаты: в каких областях наблюдается резкий рост
В Украине средняя зарплата за год выросла на 17%: с 19,5 тыс. до 22,8 тыс. грн. При этом в целом ряде сфер средние зарплаты за год выросли более чем на 50%. В первую очередь речь идет о тех отраслях, где наблюдается ощутимый дефицит кадров.
Об этом идет речь в статистике work.ua. Так, за год больше выросла средняя заработная плата у радиотехника. Если год назад такой специалист в среднем зарабатывал 21 тыс. грн, а в феврале 2025-го – уже 40 тыс. грн. грн. Такую же среднюю зарплату получает теплотехник, при этом рост за год составил 60%.
У кого больше выросли зарплаты:
- Радиотехник – 40 000 грн (+90%)
- Теплотехник – 40 000 грн (+60%)
- Управляющий недвижимостью – 75 000 грн (+58%)
- Менеджер полиграфии – 27 500 грн (+57%)
- Инструктор в автошколу – 35 000 грн (+56%)
- Специалист по внедрению – 32 500 грн (+55%)
- Управляющий сети магазинов – 31 000 грн (+55%)
- Кредитный эксперт – 23 000 грн (+53%)
- Фармер – 60 000 грн (+50%)
- Модератор – 22 500 грн (+50%)
Среди городов традиционно самая большая средняя зарплата в столице – 26,5 тыс. грн. При этом, к примеру, в Сумах в среднем зарабатывают всего 16,5 тыс. грн.
Средняя зарплата в разных городах:
- Киев – 26 500 грн
- Днепр – 22 500 грн
- Запорожье – 19 000 грн
- Львов – 24 800 грн
- Одесса – 22 000 грн
- Харьков – 20 000 грн
- Винница – 20 000 грн
- Житомир – 19 000 грн
- Ивано-Франковск – 22 000 грн
- Кропивницкий – 18 000 грн
- Луцк – 20 000 грн
- Николаев – 20 000 грн
- Полтава – 19 500 грн
- Ровно – 20 000 грн
- Суммы – 16 500 грн
- Тернополь – 20 000 грн
- Ужгород – 23 000 грн
- Херсон – 20 000 грн
- Хмельницкий – 20 000 грн
- Черкассы – 20 000 грн
- Черновцы – 22 000 грн
- Чернигов – 18 000 грн
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