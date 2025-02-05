Украинцам пересчитали зарплаты: в каких областях наблюдается резкий рост

В Украине средняя зарплата за год выросла на 17%: с 19,5 тыс. до 22,8 тыс. грн. При этом в целом ряде сфер средние зарплаты за год выросли более чем на 50%. В первую очередь речь идет о тех отраслях, где наблюдается ощутимый дефицит кадров.

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Об этом идет речь в статистике work.ua. Так, за год больше выросла средняя заработная плата у радиотехника. Если год назад такой специалист в среднем зарабатывал 21 тыс. грн, а в феврале 2025-го – уже 40 тыс. грн. грн. Такую же среднюю зарплату получает теплотехник, при этом рост за год составил 60%.

У кого больше выросли зарплаты:

Радиотехник – 40 000 грн (+90%)

Теплотехник – 40 000 грн (+60%)

Управляющий недвижимостью – 75 000 грн (+58%)

Менеджер полиграфии – 27 500 грн (+57%)

Инструктор в автошколу – 35 000 грн (+56%)

Специалист по внедрению – 32 500 грн (+55%)

Управляющий сети магазинов – 31 000 грн (+55%)

Кредитный эксперт – 23 000 грн (+53%)

Фармер – 60 000 грн (+50%)

Модератор – 22 500 грн (+50%)

Среди городов традиционно самая большая средняя зарплата в столице – 26,5 тыс. грн. При этом, к примеру, в Сумах в среднем зарабатывают всего 16,5 тыс. грн.

Средняя зарплата в разных городах:

Киев – 26 500 грн

Днепр – 22 500 грн

Запорожье – 19 000 грн

Львов – 24 800 грн

Одесса – 22 000 грн

Харьков – 20 000 грн

Винница – 20 000 грн

Житомир – 19 000 грн

Ивано-Франковск – 22 000 грн

Кропивницкий – 18 000 грн

Луцк – 20 000 грн

Николаев – 20 000 грн

Полтава – 19 500 грн

Ровно – 20 000 грн

Суммы – 16 500 грн

Тернополь – 20 000 грн

Ужгород – 23 000 грн

Херсон – 20 000 грн

Хмельницкий – 20 000 грн

Черкассы – 20 000 грн

Черновцы – 22 000 грн

Чернигов – 18 000 грн

Как ранее писал OBOZ.UA, судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал произвести перерасчет задним числом.

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