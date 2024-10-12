Украинцам пересчитали зарплаты: как изменилась средняя и что повлияло на размер

Средняя зарплата в Украине за год по данным кадровых порталов выросла на 13,7-18,9% (в зависимости от метода расчета). Государственная служба статистики указывает, что по состоянию на второй квартал этого года рост зарплаты произошел на уровне 22,1%. Так, статистика work.ua показывает статистику, согласно которой средняя зарплата составляет 20,2 тыс. грн. Государственная служба статистики – 20,9 тыс. грн.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Государственная служба статистики показывает только официальные заработные платы. Больше зарплаты выросли в сферах авиационного транспорта (официальные данные). И хотя сейчас небо над Украиной "закрыто", украинские авиакомпании продолжают работать за границей, также продолжают работу и аэропорты, поддерживающие состояние инфраструктуры для того, чтобы после окончания войны быстро возобновить рейсы.

Следовательно, в среднем сотрудники авиационного транспорта зарабатывают 43,4 тыс. грн. Зарплата по сравнению со вторым кварталом этого года выросла на 46,3%. На втором месте по темпам роста зарплаты оказалась почтовая и курьерская деятельность. За год в этой отрасли средняя зарплата увеличилась на 42,7% до 16,1 тыс. грн.

На третьем месте среди сфер с самыми быстрыми темпами роста зарплат – "предоставление других видов услуг" – зарплаты выросли на 38,1% до 24,2 тыс. грн. Среди значительного дефицита кадров также приходится значительно повышать зарплаты и в сфере строительства: зарплата здесь выросла на 37,6% до 16,2 тыс. грн.

В то же время, наименьшие темпы роста зарплаты наблюдаются в той области, где меньше всего открытых вакансий - искусство, спорт, развлечения и отдых. Официально в этой отрасли платят 15,1 тыс. грн, это на 9% больше, чем годом ранее. Несколько иную динамику зарплат показывают кадровые порталы.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн, на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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