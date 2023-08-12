Украинцам пересчитали цены на квартиры: сколько теперь стоит и где самый большой скачок 

В Украине несмотря на полномасштабную войну продолжают строить и сдавать в эксплуатацию многоэтажные дома. При этом средняя стоимость квадратного метра в квартире в Киеве составляет 57 059 грн (тут продаются самые дорогие квартиры). Меньше всего жилье стоит в Хмельницкой области 23 625 грн.

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Об этом со ссылкой на DOM.RIA сообщает издание NV. По состоянию на конец июля в Украине работают 74% отделов продаж новостроек. Больше всего открытых отделов в Киеве, Львовской и Киевской областях процент в последней составляет 24% от общего количества.

За год в Украине введено в эксплуатацию 34 жилых дома и 68 секций. Около 25% всех новостроек в стране готовы к заселению, а 2107 построек продолжают строительство. По сравнению с прошлым годом средняя стоимость м² заметно поднялась в Ивано-Франковской области – на 36%.

На вторичном рынке продажи недвижимости в июле и июне значительное увеличение. К примеру, количество добавленных объявлений в Киевской области повысилось до 63%, а в Волынской области – на 153%, по сравнению с июнем 2023 года.

Наибольшая средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет $86-360 в Киеве, затем Львовская область, где цена $61-264 и Закарпатская область со стоимостью в $49-665. Стоимость однокомнатной квартиры по сравнению с июнем 2023 года упала в Ровенской области на 8%, а заметно выросла на 13% - в Сумской области.

Количество объявлений по аренде жилья в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях увеличилось по сравнению с июнем — на 52%. Когда в Киеве и Киевской области снизилась, соответственно, на 12% и 49%.

Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в столице 19-359 грн, а в области - 8-537 грн. В столице стоимость на 11% больше, чем в июне 2023 года. Аналитики отмечают, что в Одесской области цена однокомнатного жилья упала на 4%, но общий рост за год 26%.

В Черниговской области однокомнатную квартиру можно снимать за 4250 грн, что сейчас является самой низкой средней стоимостью по Украине. Наблюдается спад стоимости аренды жилья на 11% по сравнению с прошлым месяцем.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за 3,5 тыс. долларов продают дом у моря. Речь идет о недвижимости в одном из сел Одесской области.

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