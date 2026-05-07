Украинцам назвали новые ставки по депозитам: сколько можно заработать и помешает ли "доллар по 45"

В мае 2026 года ставки по гривневым депозитам для украинцев останутся на уровне 13-14,5% годовых, а максимальный процент по отдельным вкладам может достигать 16% с учетом бонусных программ банков. При этом даже в случае роста курса доллара до 45 грн гривневые депозиты все еще будут способны перекрывать девальвацию. Самыми выгодными могут остаться депозиты на 6-9 месяцев.

Об этом OBOZ.UA рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев. По его словам, после решения Нацбанка сохранить учетную ставку банки не стали кардинально пересматривать доходность вкладов.

"Чем длиннее срок вклада и чем больше сумма размещения, тем ощутимее будет полученный доход клиента. Именно поэтому депозиты на 6-9 месяцев сейчас могут быть одним из самых рациональных вариантов для тех, кто хочет сохранить средства в гривне и одновременно получить прогнозируемый пассивный доход", – считает специалист.

Какие ставки предлагают банки в Украине

Депозиты на 3-6 месяцев – около 13% годовых;

на 6-9 месяцев – до 14,5%;

на 9-12 месяцев – около 14%;

годовые вклады – в среднем 14,5%;

максимальные ставки с бонусами – до 16% годовых.

Сколько можно реально получить от депозита

В банке привели пример: если разместить 100 тыс. грн на депозит на полгода под 14,5% годовых, то начисленный доход составит 7250 грн. После уплаты налогов вкладчик получит 5582,5 грн чистой прибыли, а общая сумма на счету в конце срока составит 105 582,5 грн.

Банкир утверждает, что даже при курсе 45 грн/долл. такая сумма будет эквивалентна примерно 2346 долларам. Для сравнения: на старте на 100 тыс. грн при курсе 44 грн/грн можно купить около 2273 долларов.

По оценке Замотаева, "критической чертой" для такого депозита является курс около 46,46 грн/долл. Именно после этого девальвация начинает полностью нивелировать доходность вклада.

"Этот пример хорошо показывает логику гривневого депозита: вкладчик получает не только фиксированный доход в гривне, но и определенный запас прочности на случай умеренного ослабления курса. В приведенном расчете условная граница, при которой депозит перестает перекрывать девальвацию, – это курс около 46,46 грн", – отметил банкир.

Также в банке подсчитали, какой чистый доход могут принести меньшие суммы:

10 тыс. грн на 3 месяца под 13% – около 250 грн чистой прибыли;

10 тыс. грн на 6 месяцев под 14,5% – около 558 грн;

10 тыс. грн на 9 месяцев под 14% – около 808 грн;

10 тыс. грн на год под 14,5% – более 1116 грн после налогов.

Советы банкира по вкладам в гривне

Отдельно банкир советует украинцам не держать все сбережения только в длинных вкладах. Часть средств, по его словам, целесообразно оставлять в более ликвидных инструментах – коротких депозитах или на счетах со свободным доступом.

"Если человек понимает, что часть средств может понадобиться в ближайшее время, не стоит размещать всю сумму на один долгосрочный вклад. Рациональнее будет разделить сбережения: часть оставить на коротком депозите или счете с более свободным доступом, а другую часть разместить на более долгий срок под более высокую ставку", – советует Замотаев.

Кроме депозитов, альтернативой для сбережений в гривне остаются ОВГЗ. Их ключевое преимущество – отсутствие налогообложения дохода. В банке считают, что наиболее заметной разница между депозитами и ОВГЗ становится для сумм от 200 тыс. грн.

В то же время депозиты остаются самым простым и массовым инструментом сбережений. К тому же во время военного положения вклады физических лиц в банках гарантируются государством в полном объеме.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2026 года украинцы забрали из банков рекордные за 26 месяцев 12,7 млрд грн гривневых депозитов, а валютный отток стал крупнейшим за семь месяцев. Эксперты объясняют, что часть граждан могла направить средства на покупку валюты из-за колебаний курса доллара и евро. Другая часть – инвестировать в ОВГЗ.

