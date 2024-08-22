Украинцам могут начать "менять" квартиры: "слуга народа" рассказала, что хотят сделать с домами

Законопроект о комплексной реконструкции кварталов старого жилищного фонда в Украине готовится ко второму чтению. В сессионный зал Верховной Рады же он может быть вынесен уже к концу 2024 года. В первом чтении документ был принят еще в 2022 году – согласно ему, под обновление подпадали как "хрущевки", так и дома старого фонда. Цель же этого – решить таким образом проблему устаревшего жилищного фонда.

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Об этом сообщает "Минфин". Отмечается, что в целом в Украине насчитывается:

около 45,6 тыс. домов старого фонда;

более 17 тыс. аварийных домов.

"Идет подготовка проекта ко второму чтению, идет сложно. Но, надеюсь, до конца года мы сможем представить этот законопроект на второе чтение. К тому времени уже должна быть принята в первом чтении новая законодательная рамка о жилищной политике (новый Жилищный кодекс. – Ред.)", – рассказала аналитикам глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк ("Слуга народа").

Что будут делать со старыми домами

Авторы материала отмечают: в проекте закона прописано, чтоподпадающие под обновление здания могут быть реконструированы/модернизированы. В частности, в них могут быть проведены:

замена коммуникаций, окон, инженерного оборудования;

утепление фасадов;

созданы приспособление нужд людей с инвалидностью и т.п..

Также не исключается снос строений. После чего на их месте будут возведены новые дома.

"Решение – реконструировать или сносить – будет приниматься отдельно в каждом доме, учитывая результаты энергетического аудита и технико-экономических расчетов. При этом в законопроекте прописана возможность принудительного отчуждения земельных участков в рамках реконструкции микрорайонов – в случае "общественной необходимости". Если владельцы участков будут против, будет решать этот вопрос суд", – рассказали аналитики.

Что хотят делать с людьми, чьи дома будут сносить

В то же время, отмечается, владельцам жилья в домах под реконструкцию предусматривается предоставление вариантов в т.н. "маневренном жилье" – на время строительства или реновации их дома. Так, если речь идет о сносе дома:

жильцов могут либо отселять принудительно в тот же маневренный фонд – т.н. "стартовый" дом на время проведения строительных работ;

либо предоставлять постоянное жилье в готовом многоквартирном доме;

либо выплатить денежную компенсацию.

"Важно заложить такой механизм, чтобы не было возможности манипулировать, особенно у местных властей. Чтобы не было такого, что выселили пол-квартала из "хрущевок", людям ничего не дали, не обновили инфраструктуру, и вдруг на этом месте появляются новые дома", – объяснила Шуляк.

Получить квартиру за прописку в "хрущевке" не выйдет

В то же время, подчеркнула она, по новому закону люди будут получать столько квадратов, сколько они имели в "хрущевке". Т.е., прописаться в доме под снос и получить новые "квадраты" не выйдет.

"С 2006 года, когда начались дискуссии по теме реновации "хрущевок", и под каждую активизацию таких обсуждений, люди массово прописываются в таком жилье. Есть квартиры, в которых прописано по 20 человек. И все рассчитывали, что им дадут по Жилищному кодексу 13,65 квадратных метров нового жилья", – объяснили проблему аналитики.

Кроме того, отмечается, будут предусмотрены коэффициенты – "если, например, человеку, жившему в "хрущевке" в центре, выделят новое жилье в другом районе". Такой механизм уже действует в рамках программы єВідновлення.

"Есть стоимость жилья на компенсацию – 36 422 грн за квадратный метр, – и несколько коэффициентов, корректирующих эту стоимость. Мы эти коэффициенты планируем заложить на законодательном уровне, чтобы не было злоупотреблений", – рассказала Шуляк.

Также, рассказывают авторы материала, в законопроекте прописано, что владельцам жилья в домах, подпадающих под реконструкцию, предоставляется "равноценное по площади и количеству комнат жилье, независимо от количества зарегистрированных лиц". При этом если застройщик увеличил площадь новой квартиры, предварительно не обсудив это с собственником, он не может требовать с человека доплаты за "лишние" квадратные метры.

Наряду с этим в проекте прописана возможность такой доплаты по рыночной стоимости по согласию сторон. Что, отмечается, может создать риски для украинцев.

"Вряд ли застройщики будут строить в новых домах такие же по формату квартиры, как в "хрущевках" или "панельках". Понятно, что в большинстве своем будет обсуждаться тема "лишних" квадратных метров, за которые предложат доплатить "по рынку". И нет гарантии, что владельцы квартир не подпишутся, "не глядя", под договорами о доплате за дополнительные квадратные метры", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на вторичном рынке изменились цены на 1-комнатные квартиры – причем практически по всей стране. Переписали же их как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, с июня по июль 2024 года больше всего стоимость такого жилья выросла во Львоской области – на 2,5%, до средних 72 196 долларов.

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