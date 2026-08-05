Украинца, который не уступил дорогу и стал виновником ДТП, заставили выплатить 1,3 млн грн компенсации: страховка не помогла

Городенковский районный суд Ивано-Франковской области обязал виновника ДТП выплатить компенсацию владельцу автомобиля, пострадавшему в результате аварии. Страховка покрыла лишь небольшую часть расходов (160 тыс. грн). Владелец автомобиля продал машину "на запчасти" официально за 800 тыс. грн. В результате размер убытков (разница между рыночной стоимостью автомобиля и полученной суммой) составил 1,3 млн грн.

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Об этом говорится в материалах дела № 342/709/25, решение по которому было вынесено 29 июля 2026 года. ДТП произошло еще в прошлом году в г. Городенка. Водитель, управляя автомобилем Mercedes Benz Atego, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Mercedes GLE400. В результате Mercedes GLE400 вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с AUDI A6.

Автомобиль истца был застрахован по КАСКО и ОСАГО, получено страховое возмещение в размере 160 тыс. грн, что не покрыло полную стоимость восстановительного ремонта. Истец продал поврежденный автомобиль без проведения ремонта.

Ответчик признал свою вину и обязанность возместить ущерб, но счел сумму завышенной. Он также добавил, что на самом деле поврежденный автомобиль был продан не за 800 тыс. грн, а за 1,8 млн грн. Однако в документах была указана именно сумма в 800 тыс. грн.

"22.10.2025 представитель ответчика подал отзыв, просил отказать в удовлетворении исковых требований, указав, что согласно данным общедоступных источников в Интернете, транспортное средство с индивидуальным номером VIN... было выставлено на продажу на сайте AUTO.RIA с объявленной стоимостью: 1 885 500 грн. Согласно сведениям с указанного сайта, данное транспортное средство было продано владельцем 20.03.2025 года, а потому в действиях истца усматривается не желание восстановить прежнее положение, а стремление обогатиться", – говорится в материалах дела.

Суд учел результаты судебной экспертизы и постановил взыскать 1,3 млн грн материального ущерба. Кроме того, виновник ДТП должен также выплатить 10 тыс. в качестве компенсации морального ущерба.

"Если потерпевший обратился к страховщику и получил страховое возмещение, но его недостаточно для полного возмещения ущерба, деликтное обязательство сохраняется до выполнения лицом, причинившим ущерб, своей обязанности в соответствии со статьей 1194 ГК Украины возместить потерпевшему разницу между фактическим размером ущерба и страховой выплатой (страховым возмещением), полученной им от страховщика", – говорится в решении суда.

Как ранее писал OBOZ.UA, Магдалиновский районный суд Днепропетровской области удовлетворил иск учительницы Поливановского лицея Магдалиновского поселкового совета. Отец одной из учениц должен выплатить педагогу 21,6 тыс. грн. Как говорится в материалах дела, он грубо обошёлся с учительницей по телефону и угрожал ей.

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