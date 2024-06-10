Украинским супермаркетам из-за отключения света пришлось изменить ассортимент: каких продуктов стало меньше

Отключение электроэнергии негативно влияет на холодильное оборудование в супермаркетах, что особенно критично летом, поэтому гипермаркеты все меньше выставляют на продажу продукты категорий фреш и ультра-фреш. Чтобы избежать кризиса, магазины меняют логистику, но без просмотра ассортимента не обойтись.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный среди гипермаркетов агентством "Интерфакс-Украина". Оборудование, приобретенное продуктовыми сетями во время блекаута 2022 года, помогает обеспечивать работу магазинов во время плановых и аварийных отключений электроэнергии этим летом.

Так, в 2022 году Auchan Украина закупил генераторы для всех магазинов сети. Сейчас их мощность позволяет магазинам не только полноценно функционировать, но и быть несгибаемыми пунктами для посетителей.

"В случае отключения электроэнергии до 10 часов пытаемся поддерживать пункты несокрушимости во время всего времени отключений. Конечно, такие долгие сроки отсутствия электроэнергии влияют на ресурс работы генераторов, и мы должны успевать в короткие сроки проводить внеплановый сервис или ремонт этого оборудования", – отмечает директор по продаже Сергей Федорович.

Опорные магазины NOVUS и новый логистический центр также оборудованы генераторами. "Наша команда заранее внедрила программу энергоэффективности и энергонезависимости, чтобы своевременно доставлять и хранить в правильных температурных условиях продукты, а также готовить еду даже тогда, когда вокруг нет света", – сообщила PR-менеджер магазина.

В пресс-службе сети магазинов "КОЛО" сообщили, что уже более двух лет на системной основе реализуют ряд мероприятий по организации бесперебойной работы сети в условиях длительных отключений электроэнергии и блекаутов. В частности, внедрены энергоэффективные технологии и решения для уменьшения потребления электроэнергии магазинами сети, в период отключения света магазины питаются от генераторов или станций ИБП (источников бесперебойного питания).

В то же время сети изменяют систему работы с продуктами, требующими холодильного оборудования. В Auchan логистика доставки продуктов оптимизирована для сокращения времени поставки в пункты продаж, также уменьшен ассортимент продуктов с коротким сроком потребления. "Таким образом, мы соблюдаем стандарт обеспечения исключительно свежими продуктами питания для клиентов сети", – отмечает представитель сети.

В магазинах Varus частично снизили поставки фреш и ультра-фреш-категорий. "Об увеличении частоты доставок резкого скачка пока не отслеживаем, пока у нас органический рост ", – добавили в компании.

Сеть супермаркетов NOVUS увеличивает частоту поставок, чтобы доставлять продукцию почаще и в меньшем количестве. "Мы регулярно проверяем товар на соответствие органолептических показателей стандартам качества и сокращаем сроки реализации продукции, даже упакованной в вакуум или газомодифицированную среду ", – сообщила представительница сети.

В "КРУГ" для экономии электроэнергии и безопасности потребления прибегли к сокращению количества определенных категорий - молочных товаров, мороженого и готовой пищи. "В случае изменения ситуации мы готовы к принятию быстрых решений, можем оперативно корректировать поставки товаров и логистические процессы. Например, наши магазины часто представлены в новых жилых комплексах, где вызовом стало отсутствие водоснабжения вследствие отключения света. Наш ответ на эту локальную проблему стал увеличение запасов воды и в магазинах, и на распределительных центрах ", – сообщили в компании.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 24 июня в Украине изменят правила распределения электроэнергии, вычитая объем для критической инфраструктуры перед распределением остатка между областями. Это должно обеспечить более справедливое распределение электроэнергии и выровнять продолжительность отключений по всей стране.

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