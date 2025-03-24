Украинским курьерам и таксистам планируют переписать налоги: Минфин показал новый законопроект

В Украине планируют принять закон о налогообложении доходов, полученных на онлайн-платформах. Под налогообложение могут попасть самозанятые курьеры, таксисты, арендодатели и т.д., зарабатывающие средства путем предоставления услуг через такие платформы, как, например, Bolt, Uklon, Booking или Glovo. Ставка налогообложения составит 10% от дохода, а в случае превышения годового порога в 5 миллионов гривен – 18%.

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Об этом говорится в опубликованном Министерством финансов законопроекте. Законопроект, пока находящийся на стадии обсуждения, предусматривает автоматический обмен информацией между странами и возложение налоговых обязательств на сами платформы.

В случае принятия налога придется платить всем, кто зарабатывает через такие сервисы, как Bolt, Uklon, Glovo, Booking и OnlyFans. Согласно документу, операторы платформ будут обязаны предоставлять Государственной налоговой службе (ГНС) информацию о доходах пользователей, получающих прибыль от предоставления услуг или продаж товаров через эти сервисы.

Это соответствует европейской директиве DAC7 и является частью обязательств Украины перед ЕС и МВФ в рамках гармонизации налогового законодательства. Законопроект распространяется на следующие категории лиц:

водителей и курьеров (Bolt, Uklon, Glovo);

арендодателей (Booking);

контент-мейкеров (OnlyFans);

Продавцы товаров и услуг через цифровые платформы.

Это означает, что независимо от того, где зарегистрирована платформа, она должна будет представлять отчетность по украинским пользователям, а украинская налоговая – делиться аналогичной информацией с другими странами. Законопроект предусматривает льготный режим налогообложения:

5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ);

5% военного сбора.

Общая ставка составит 10% заработанного дохода. Если же доход превышает 5 миллионов гривен в год, ставка вырастет до 18%. Например, если курьер Glovo получает 20 000 гривен дохода в месяц, то ему придется уплатить 2 000 гривен налогов. Если годовой доход превысит 5 миллионов гривен, сумма налогов вырастет почти вдвое.

Пользователям не придется самостоятельно платить налоги, поскольку платформы будут выступать налоговыми агентами. Это значит, что Bolt, Uklon, Glovo и другие сервисы будут автоматически вычислять необходимый процент с дохода пользователей и перечислять его в бюджет.

Также предполагается обязательное открытие отдельного банковского счета для получения доходов через цифровые платформы. ГНС будет иметь доступ к информации по этим счетам, что позволит эффективно контролировать налоговые поступления.

Ожидается, что принятие этого закона позволит вывести из тени значительную часть доходов, которые сейчас не облагаются налогом. В то же время, это может вызвать дополнительную нагрузку на самозанятых лиц, которые до этого не отчитывались о своих доходах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине не планируют очередное повышение налогов для ФЛП (физические лица-предприниматели) на данный момент. Любые изменения в упрощенной системе налогообложения будут рассматриваться только после выполнения необходимых условий и прохождения широкого обсуждения.

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