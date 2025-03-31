Украинский госбанк переписал условия депозитов: какими будут ставки с 1 апреля
Государственный ПриватБанк анонсировал повышение ставок по всем основным видам депозитных вкладов. Изменения произойдут уже 1 апреля. Самая высокая ставка будет действовать для вкладов "Слава Героям" – она составит 14%.
Об этом сообщили в самом ПриватБанке. Там отметили, что обновленные ставки будут действовать:
- для новых вкладов;
- для вкладов, которые продлеваются на соответствующие сроки.
"ПриватБанк увеличивает доходность депозитов, чтобы обезопасить гривневые сбережения для украинцев и сделать их еще более привлекательными. ... С 1 апреля 2025 г. банк повышает ставки по всем основным видам депозитных вкладов. ... Новый уровень ставок по депозитам позволит нашим клиентам получать дополнительную защиту сбережений от инфляции", – говорится в сообщении.
Какими будут новые ставки по депозитам в ПриватБанке
- Вклады на срок от 10 до 12 месяцев будут приносить 13% годовых дохода.
- От 6 до 9 месяцев – 10% годовых.
- "Короткие" 4-5-месячные депозиты – 12% годовых.
- По вкладам "Слава Героям" для военнослужащих, получающих через ПриватБанк целевые выплаты от государства, – 14% годовых.
ПриватБанк изменил условия тарифа на перевод денег
Ранее же ПриватБанк продлил срок действия сниженных тарифов на международные переводы со своих валютных карт в "Приват24" на зарубежные карты. По решению банка тариф 1% на такие переводы будет действовать до 15 мая. Там отметили: до снижения действовал тариф 2%.
Впрочем, подчеркнули, что, несмотря на снижение тарифа, минимальная комиссия за такие переводы осталась на прежнем уровне. Она составляет 50 грн.
"До 15 мая 2025 года тарифы на международные переводы в "Приват24" с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты снижены вдвое, до 1% (минимум 50 грн), вместо 2% (минимум 50 грн)", – говорится в сообщении.
Сам перевод можно сделать только в двух валютах:
- в долларах;
- евро.
Как сообщал OBOZ.UA, повысил процентные ставки по новым депозитам в гривне и Monobank – без возможности досрочного расторжения. Новые ставки действуют с 25 марта.
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