Две половинки одного сердца: Украина и Польша показали новые уникальные монеты. Фото

Ко Дню Независимости Украины Национальные банки Украины и Польши выпустят набор из двух серебряных монет уникальной формы. Набор назван "Дружба та братство – найбільше багатство", а монеты в нем выполнены в виде сердец из двух половинок.

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Номинал серебряных монет – 10 гривен и 10 злотых, сообщили в НБУ. Общий тираж – 10 тысяч штук (по пять тысяч штук для каждой страны). Набор будет введен в обращение 24 августа 2023 года. Однако продажа в онлайн-магазине НБУ откроется только 31 августа.

Половина тиража монет была изготовлена Банкнотно-монетным двором НБУ. Другая половина — Польским монетным двором (Mennica Polska S.A.).

"Уникальность общего украино-польского набора заключается в том, что он состоит из двух серебряных памятных монет, которые вместе образуют символическую фигуру в форме сердца... Создал дизайн этих памятных монет заслуженный художник Украины Владимир Таран", – отметили в НБУ.

На аверсах монет изображены ленты в цветах флагов Украины и Польши, украшенные гербами обеих стран. В нижней части монет – стилизованные изображения человеческих фигур, символизирующих текущую ситуацию в обеих странах: на украинской монете – войну и сопротивление украинского народа; на польской – помощь, поддержку и сострадание.

На реверсах монет изображены символические фигуры украинца и поляка, которые сидят за столом и делятся хлебом и вином. При соединении двух монет вместе, орнамент в нижней части образует цветок. Это символ надежды, жизни и развития, отметили в НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НБУ выпустил новую монету 10 грн с ЗРК Patriot, которые защищают Киев. Монета является памятной, но введена в обращение с 4 августа.

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