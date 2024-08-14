Украинские обменники заметно изменили курс доллара: сколько теперь стоит валюта

Обменники в Украине продолжили заметно повышать наличный курс доллара. В среду, 14 августа, американская валюта в небанковских финучреждениях стоит в среднем 41,01/41,56 грн (покупка/продажа). То есть за последние сутки доллар в обменниках подорожал на 21 коп. в покупке и на 4 коп. в продаже.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные мониторинга. В то же время, банки подняли курс "бакса" не так заметно. В кассах банков доллар стоит в среднем 41,18/41,6 грн, что на 8-9 дороже, чем сутки назад. Но за неделю банковский доллар подорожал уже на 25-28 коп.

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал официальную стоимость доллара США на уровне 41,35 грн. Это:

на 7 коп. больше, чем было вчера;

на 31 коп. выше курса, установленного неделю назад;

на 14 коп. ниже исторического рекорда (41,49 грн/долл., был установлен 22 июля).

На черном рынке – в частных объявлениях о купле-продаже валюты – доллар заметно дороже банковского в покупке, но даже немного ниже в продаже. Американскую валюту "с рук" 14 августа предлагают в среднем по цене 41,45/41,55 грн (покупка/продажа).

Курс доллара в банках: где продавать и покупать валюту

Крупные коммерческие банки Украины 14 августа продают доллар по ценам в диапазоне 41,54-41,7 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 40,95-41,25 грн.

Банк Курс доллара в покупке, грн Курс доллара в продаже, грн ПриватБанк 40,95 41,55 Ощадбанк 41,05 41,65 ПУМБ 41,1 41,6 Сенс Банк 41,25 41,6 Универсал Банк 40,6 41,7 Райффайзен Банк 41,1 41,54 Укргазбанк 41,15 41,65 Креди Агриколь 41,1 41,59 Укрэксимбанк 41 41,6

Нужно ли скупать доллары и евро: совет от НБУ

Как подсчитали в Нацбанке, украинцы, которые за последний год вложились в гривневые депозиты и облигации (ОВГЗ), не потеряли ни копейки сбережений. Дело в том, что проценты по этим финансовым инструментам полностью компенсировали и инфляцию, и девальвацию гривни.

То есть скупать доллары и другую иностранную валюту для сохранения сбережений нет смысла, уверен глава НБУ Андрей Пышный. По его словам, Нацбанк будет принимать меры, чтобы гривневые вложения оставались привлекательными и в дальнейшем.

"Если хотите оценить привлекательность гривни к доллару, то нужно, по крайней мере, брать ставки и курс за одинаковый период. За последний год официальный курс гривни снизился на 12,5%. Курс на наличном рынке – на 11,1%. Ставки по депозитам во многих банках год назад составили 15% и выше. По ОВГЗ – 16,5-20%. Те, кто год назад вложился в гривню, точно не потеряли", – заверил Пышный.

Также, по его словам, ставки по гривневым инструментам покрыли и инфляцию. В частности, по состоянию на август-2024 ставки по гривневым депозитам в среднем составляют 12,9% годовых. То есть после уплаты налогов вкладчик получит около 10,3% выгоды.

Ставки по облигациям и вовсе колеблются в пределах 12,6-17,4%, а доход от них не подлежит налогообложению. Прогноз инфляции на этот год составляет 8,5%, на 2025-й – 6,6%.

Как сообщал OBOZ.UA, по официальным данным, в июле на банковских счетах украинцев заметно убавилось гривневых средств, хотя в самих банках средств стало больше. Деньги населения ушли на отпуска, генераторы, иностранную валюту и ОВГЗ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!