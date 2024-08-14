Украинские обменники заметно изменили курс доллара: сколько теперь стоит валюта
Обменники в Украине продолжили заметно повышать наличный курс доллара. В среду, 14 августа, американская валюта в небанковских финучреждениях стоит в среднем 41,01/41,56 грн (покупка/продажа). То есть за последние сутки доллар в обменниках подорожал на 21 коп. в покупке и на 4 коп. в продаже.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга. В то же время, банки подняли курс "бакса" не так заметно. В кассах банков доллар стоит в среднем 41,18/41,6 грн, что на 8-9 дороже, чем сутки назад. Но за неделю банковский доллар подорожал уже на 25-28 коп.
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал официальную стоимость доллара США на уровне 41,35 грн. Это:
- на 7 коп. больше, чем было вчера;
- на 31 коп. выше курса, установленного неделю назад;
- на 14 коп. ниже исторического рекорда (41,49 грн/долл., был установлен 22 июля).
На черном рынке – в частных объявлениях о купле-продаже валюты – доллар заметно дороже банковского в покупке, но даже немного ниже в продаже. Американскую валюту "с рук" 14 августа предлагают в среднем по цене 41,45/41,55 грн (покупка/продажа).
Курс доллара в банках: где продавать и покупать валюту
Крупные коммерческие банки Украины 14 августа продают доллар по ценам в диапазоне 41,54-41,7 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 40,95-41,25 грн.
Нужно ли скупать доллары и евро: совет от НБУ
Как подсчитали в Нацбанке, украинцы, которые за последний год вложились в гривневые депозиты и облигации (ОВГЗ), не потеряли ни копейки сбережений. Дело в том, что проценты по этим финансовым инструментам полностью компенсировали и инфляцию, и девальвацию гривни.
То есть скупать доллары и другую иностранную валюту для сохранения сбережений нет смысла, уверен глава НБУ Андрей Пышный. По его словам, Нацбанк будет принимать меры, чтобы гривневые вложения оставались привлекательными и в дальнейшем.
"Если хотите оценить привлекательность гривни к доллару, то нужно, по крайней мере, брать ставки и курс за одинаковый период. За последний год официальный курс гривни снизился на 12,5%. Курс на наличном рынке – на 11,1%. Ставки по депозитам во многих банках год назад составили 15% и выше. По ОВГЗ – 16,5-20%. Те, кто год назад вложился в гривню, точно не потеряли", – заверил Пышный.
Также, по его словам, ставки по гривневым инструментам покрыли и инфляцию. В частности, по состоянию на август-2024 ставки по гривневым депозитам в среднем составляют 12,9% годовых. То есть после уплаты налогов вкладчик получит около 10,3% выгоды.
Ставки по облигациям и вовсе колеблются в пределах 12,6-17,4%, а доход от них не подлежит налогообложению. Прогноз инфляции на этот год составляет 8,5%, на 2025-й – 6,6%.
Как сообщал OBOZ.UA, по официальным данным, в июле на банковских счетах украинцев заметно убавилось гривневых средств, хотя в самих банках средств стало больше. Деньги населения ушли на отпуска, генераторы, иностранную валюту и ОВГЗ.
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