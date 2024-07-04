Украинские дроны будут закупать через Prozorro по-новому: Федоров раскрыл детали

В Украине приняли постановление, позволяющее государству закупать дроны украинского производства через закрытый функционал Prozorro, что повысит прозрачность и эффективность закупок. Это предоставит производителям равные условия доступа к государственным контрактам и поможет развиваться и масштабировать производство.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. "Для производителей это возможность активнее развиваться, создавать рабочие места и масштабировать производство в десятки раз. Вся чувствительная информация будет закрыта для широких масс и недоступна россиянам ", - отметил Федоров.

Как работает новый механизм закупок

Процесс закупки дронов через закрытый функционал Prozorro будет проводиться в несколько этапов. И выглядит следующим образом:

заказчик выставляет на Prozorro объявление-рамку с описанием нужного дрона;

продавцы регистрируются в этой рамке, после чего получают информацию о сроках, месте поставки и других необходимых данных;

аукцион проводится между зарегистрированными продавцами, и победителем становится тот, кто предоставит выгодное предложение.

В феврале 2024 года Кабинет Министров Украины впервые разрешил покупать дроны из-за закрытого функционала Prozorro. Тогда это касалось беспилотников иностранного производства, таких как Mavic, Autel и Matric. Сейчас же благодаря новому постановлению этот механизм расширен и на украинских производителей.

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам 2023 года заявил, что в 2024 году Украина выработает миллион беспилотников. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в конце декабря 2023 также объявил, что в Украине более 200 заводов будут производить миллион дронов для Вооруженных Сил Украины. 2 июля 2024 года Кабинет Министров Украины принял изменения в Постановление № 256 от 24 марта 2023 года, предусматривающие усовершенствование порядка закупок беспилотных систем:

госспецсвязи теперь может производить закупки БПЛА отечественного производства через систему Prozorro;

защита исполнителей государственных контрактов: чувствительная информация о них будет скрыта;

повышение прозрачности закупок: инструменты электронных закупок будут способствовать прозрачности и защищенности отечественных производителей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы смогут получать бронь от мобилизации в течение всего одних суток. Для этого оформлять заявки нужно будет через портал "Действие". Тестировать функцию онлайн-бронирования от мобилизации начнут уже в июле.

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