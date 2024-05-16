Украинские АЗС существенно переписали цены: сколько теперь стоит бак бензина

С начала весны бензин А-95 в Украине существенно подорожал – на 4,45 грн/л. Так, 16 мая крупные АЗС продают ресурс в среднем по 55,92 грн/л, тогда как 1 марта – по 51,47 грн/л. Таким образом, чтобы заправить авто с 50-литровым баком, сейчас придется заплатить в среднем 2 796 грн, тогда как в начале весны это стоила сразу на 222 грн дешевле – 2 574 грн.

В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", в последние дни стоимость бензина практически не меняется. С 10 мая она колеблется в районе 55,91-55,92 грн/л, ежедневно повышаясь и опускаясь на 1 коп. Т.е., пока можно говорить о стабилизации цен.

Сколько бензин стоит на АЗС

В целом же, крупные сети заправок продают бензин по 51,9-61,99 грн/л. Соответственно:

если заправляться на заправках сети с самой низкой ценой, за полный бак придется отдать 2 595 грн;

с самой высокой – 3 100 грн, т.е., на 505 грн больше.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, установили на заправках SUN OIL – 51,9 грн/л. А кроме того:

RLS – 52,4 грн/л;

Авантаж 7 – 52,45 грн/л;

ZOG – 52,5 грн/л;

Укр-Петроль – 52,53 грн/л.

Дороже всего ресурс продают в сети SOCAR – 61,99грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 58,92 грн/л;

Neftek – 57,99 грн/л.

Бензин может подорожать



Тем временем, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о повышении акцизов на автотопливо – в частности, бензин, дизель и автогаз. Документ предполагает, что акцизы на топливо будут подняты до европейского уровня к 2028 году, а поэтапное повышение начнется уже с 1 июля 2024-го. По проекту закона, до 2028 года предлагается установить ставки акцизного налога на:

бензины – 359 евро за 1 тыс. литров (сейчас 215,5 евро);

дизельное топливо – 330 евро за 1 тыс. литров (сейчас 139,5 евро);

сжиженный газ – 277 евро за 1 тыс. литров (в предыдущей редакции было 70 евро, как сейчас).

Ежегодный пересмотр акцизов, рассказал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, будет проходить "с учетом общей разницы между размерами ставок, предусмотренных по состоянию на 01.01.2028". А также размеров ставок акцизного налога, предусмотренных законодательством.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается удешевление автогаза. Причина – слабій спрос на ресурс.

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