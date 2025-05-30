Украинские АЗС существенно переписали цены на бензин: сколько теперь стоит заправить полный бак

Украинские АЗС снизили цены на бензин А-95. Так, 30 мая они продают его в среднем по 54,56 грн/л, что на 2 коп. ниже, чем днем ранее. В целом же, за весну бензин в Украине подешевел сразу на 2,33 грн/л – в первый рабочий день марта (3 число) заправки продавали его в среднем по 56,89 грн/л. Таким образом стоимость 50-литрового бака топлива за это время снизилась на 117 грн – со средних 2 845 до 2 728 грн.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 30 мая крупные сети АЗС разливают бензин по 48,95-57,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, "Рур груп" – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках "Авантаж 7" – там бензин продают по 48,95 грн/л. А также "Укр-Петроль" – 49,5 грн/л.

Что будет с ценами на бензин в будущем

В то же время, в экспертной среде ожидают, что в начале лета украинские АЗС могут снизить цены на бензин, говорится в материале delo.ua. Причем ощутимо – на 1 грн/л.

Ожидать же удешевления раньше – в частности, во время предстоящих выходных, – по их словам, не стоить. Ведь даже несмотря на то, что АЗС имеют возможность снизить цены, спрос на бензин существенно снизился. По данным аналитиков, падение составило 15% от показателя прошлого года.

"Если бы не было падения потребления, можно было бы ожидать, что сети снизят цены. Но так есть все основания полагать, что они будут пытаться расширить маржинальность, чтобы перекрыть падение продаж", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, больше всего нелегальных АЗС в Украине обнаружено во Львовской области – 87. Что составляет сразу 20% от общего количества таких заправок в Украине.

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