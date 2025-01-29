Украинские АЗС повысили цены на бензин: сколько стоит заправить полный бак

Украинские АЗС заметно повысили стоимость самого популярного вида бензина – А-95. Так, 29 января его продают в среднем по 56,32 грн/л. Это на уже на 63 коп. дороже, чем две недели назад. Таким образом, заправить полный 50-литровый бак авто украинским водителям теперь обойдется в среднем в 2816 грн.

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По данным Консалтинговой группы "А-95", которые имеются в распоряжении OBOZ.UA, 29 января крупные сети АЗС разливают бензин по 52,95-59,99 грн/л. Дешевле всего:

Авантаж 7 – 52,95 грн/л;

БРСМ-Нафта – 53,82 грн/л;

SUNOIL – 53,99 грн/л;

Motto – 54,05 грн/л;

Marshal – 54,49 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках WOG и ОККО. На них стоимость литра находится на уровне 59,99 грн/л.

В то же время, как считают эксперты и участники рынка, подорожание бензина в феврале вряд ли продолжится. Январский рост цен, по их словам, был связан с ситуацией на глобальном рынке нефти, которая уже изменилась.

Как рассказал Delo.ua директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, цена на бензин с начала года выросла на 1,5 грн/л, на дизель на 2,5 грн/л. При этом потенциал роста бензина, по ожиданиям эксперта, составлял 3,5 грн/л, а дизеля – 3,85 грн/л.

"На стелах АЗС реализовался лишь фактор повышения акциза. Фактор роста мировых цен на нефть, продолжавшийся в начале года, был амортизирован старыми запасами дешевого горючего и маржой. Я не думаю, что цена будет расти дальше, все кто хотел высказаться уже высказались", – объяснил Куюн.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин считает, что потенциал к росту цен на автомобильное топливо все же остается, но на этой неделе (до 2 февраля) сети АЗС "возьмут паузу", чтобы оценить дальнейшие движения на глобальном рынке нефти. Трейдеры перестали закладывать в цены будущее повышение и снизили стоимость ресурса в опте, добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черновицкой области украинцам продавали поддельный бензин А-95 – реализация осуществлялась через 15 АЗС. Производили же его на территории одной из автозаправочных станций, должностному лицу которой уже сообщили о подозрении.

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