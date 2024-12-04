Украинские АЗС пересчитали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

В Украине подорожал бензин А-95. Так, 4 декабря украинские АЗС продают его в среднем по 55,32 грн, что на 9 коп. дороже, чем днем ранее. В то же время, в понедельник 2 декабря бензин подорожал сразу на 2,61 грн – что, тем не менее, может свидетельствовать об "откате" цен до периода щедрых скидок к "черной пятнице". Так, за прошлую рабочую неделю (23-29 декабря) АЗС снизили цены на 3,15 грн/л, а до этого стоимость бензина в них долгое время удерживалась на среднем уровне 55,66 грн/л.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 4 декабря крупные сети АЗС разливают бензин по 50,9-58,99 грн/л. Дешевле всего:

Укр-Петроль – 50,9 грн/л;

Авантаж 7 – 51,95 грн/л;

Luxwen – 51,99 грн/л;

Фактор – 52 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 58,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 57,99 грн/л;

Shell – 57,82 грн/л.

Как закон о повышении налогов повлияет на цены на бензин

В то же время, топливный эксперт Сергей Куюн отмечает: введенный в Украине авансовый платеж на каждую АЗС ​​не должен повлиять на цены на топливо – ведь фактически это не является увеличением налогов. Более того, по его словам, таким образом "государство фактически расписалось в том, что не может классическим способом собирать налог на прибыль".

"Думаю, это никак не повлияет на цены на топливо. В отличие от других пунктов закона, это (введение авансового платежа с каждой АЗС. – Ред.) не является повышением налога. Это улучшение его администрирования", – сказал Куюн.

При этом он подчеркнул: введенный авансовый платеж в 60 тыс. грн является самым маленьким из всех возможных. А потому "для многих компаний вообще ничего не изменится".

Как объяснили ранее в НафтоРынке, закон о повышении налогов в Украине содержит норму, которая предусматривает авансовые взносы по налогу на прибыль предприятий за каждое место розничной торговли горючим – в частности, АЗС. Уплачивать авансовый взнос необходимо ежемесячно не позднее 20 числа в размере:

30 000 грн – за каждое место розничной торговли топливом, на котором осуществляется реализация исключительно сжиженного газа.

45 000 грн – на котором осуществляется реализация нескольких видов горючего и при этом доля сжиженного газа (в литрах, приведенных к температуре 15°C) в общем объеме проданного (в течение предыдущего месяца) составляет 50% и более.

60 000 грн – во всех остальных случаях.

Как сообщал OBOZ.UA, участники же рынка ожидают, что в ближайшие дни цены на бензин будут относительно стабильными. Ведь, среди прочего, в декабре отсутствуют экономические предпосылки для повышения цен на стелах АЗС.

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