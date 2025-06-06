Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит заправить полный бак

В Украине подешевел бензин А-95. Так, 6 июня крупные АЗС продают его в среднем по 54,52 грн/л, что на 1 коп. ниже, чем днем ранее. В целом же, с начала 2025 года этого топливо подешевело на 1,03 грн – 2 января оно стоило средние 55,55 грн/л. Таким образом стоимость 50-литрового бака топлива снизилась на 52 грн – со средних 2 778 до 2,726 грн.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети разливают бензин по 49,5-57,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, Рур груп – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Укр-Петроль – 49,5 грн/л. А также Авантаж 7 – 49,95 грн/л.

Будут ли АЗС повышать цены на бензин

В то же время, говорится в материале delo.ua, в Украине сложились предпосылки для подорожания бензина. Причем существенного – на 1 грн/л.

Дело в том, отмечается, что завод OMV Petrom в Румынии выходит в июне на ремонт. А учитывая то, что он "является крупным поставщиком бензина в Украину", его остановка может "повлечь за собой дефицит этого вида топлива в стране".

Тем не менее, отмечается, крупные сети АЗС, импортирующие качественный спиртовой бензин, не будут повышать цен. Ведь таким заправкам "приходится конкурировать с производителями менее качественного бензина А-95 внутри страны" и повышение цен может привести к оттоку клиентов у них.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине массово продают поддельное топливо – АЗС с фальсификатом выявлены по всей стране. Больше всего – во Львовской области. Там таких заправок обнаружено 87, что составляет сразу 20% от общего количества в Украине.

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