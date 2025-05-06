Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит топливо

Украинские АЗС снизили цены на бензин А-95. Так, 6 мая они продают его в среднем по 54,63 грн/л, что на 3 коп. ниже, чем днем ранее. Вместе с тем, в ближайшие недели заправки могут существенно снизить цены – на около 2 грн/л. Однако это будет зависеть от цен на нефть.

Видео дня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 48,95-57,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, Рур груп – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 48,95 грн/л. А также:

Маркет – 49,99 грн/л;

Фактор – 50 грн/л.

Что будет с ценами на бензин в Украине

В то же время, говорится в материале delo.ua, в ближайшее время стоимость бензина в Украине может заметно изменится. При чем, как в сторону удорожания, так и удешевления.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, все будет зависеть от стоимости нефти эталонной марки Brent. Так:

Если она "несколько недель продержится у отметки 62 доллара/баррель", можно будет ожидать снижения цен на бензин на АЗС на 2 грн/л.

Если нефтяные котировки вернутся к значению 70 долларов/баррель, цены вырастут – в среднем на 1 грн/л.

По данным же investing.com, по состоянию на 16:49 по Киеву, нефть Brent стоила 62,24 доллара/баррель. Что сразу на 3,34% выше показателя на предыдущей сессии.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине разоблачили масштабное производство низкокачественного топлива – в частности, бензина А-95. Злоумышленники добавляли в топливо различные смеси – в частности газовый конденсат.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!