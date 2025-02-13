Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

Украинские АЗС повысили стоимость бензина А-95. Однако всего на 1 коп./л – до средних 56,88 грн/л. Впрочем, в ближайшие дни резких изменений в стоимости топлива не ожидается, а к марту участники рынка прогнозируют снижение цены.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 13 февраля крупные сети АЗС разливают бензин по 52,95-59,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,74 грн/л;

SOCAR – 59,49 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 52,95 грн/л. А также Фактор – 53 грн/л.

В то же время, в экспертной среде прогнозируют, что в ближайшие дни значительных изменений в стоимости топлива ожидать не стоит, говорится в материале delo.ua. Ведь, отмечается, топливный рынок решил переждать неопределенность с нефтью – и "взял паузу".

"Цены на украинских АЗС будут преимущественно неизменными", – спрогнозировали аналитики.

В то же время, отметили они, в ближайшее время украинские АЗС могут начать снижать цены на бензин. По прогнозам, в конце февраля-начале марта стоимость ресурса упадет на около 50 коп./л, поскольку сети будут охотиться на водителей, которые не пользуются автотранспортом зимой, "но активно начинают ездить с первыми потеплениями".

"Есть предпосылки для снижения розничных цен на бензин на 50 коп./л. ....Сети постараются перетащить к себе водителей снижая цены на стелах и такого снижения стоит ожидать ближе к марту", – рассказали авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

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