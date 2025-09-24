Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

В Украине подешевел бензин А-95. Так, 24 сентября крупные сети АЗС продают его в среднем по 58,72 грн/л, что на 2 коп. ниже, чем днем ранее. В целом же, с начала недели топливо снизилось в цене на те же 2 коп. В то же время, в экспертной среде ожидают, что до конца текущей недели (28 сентября) резких изменений стоимости топлива на заправках не произойдет.

Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: украинцам не следует ожидать как значительного удорожания, так и удешевления топлива даже несмотря на определенные проблемы с поставками топлива.

"Из-за перебоев со снабжением в оптовом сегменте возможны колебания в пределах 2 грн/л. Но большие запасы сетей АЗС сгладят эти колебания и пока не скажутся на розничном сегменте", – рассказали аналитики.

Сами же перебои, по их словам, возникли по причине вынужденной переориентации трейдерами поставок бензина из румынского порта Констанца, который с 1 октября может оказаться под санкциями Украины, на терминалы Греции и Италии. Санкции же, по данным enkorr, на порт в Румынии могут из-за якобы его работы с турецким и индийским топливом.

"Главное подозрение заключается в возможном смешивании индийских и турецких нефтепродуктов с сырьем российского происхождения", – объяснили в свою очередь в Центр Авто.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

Отдельные же сети АЗС, по данным Консалтинговой группы "А-95", разливают ныне бензин по 50-61,99 грн/л. Дороже всего – WOG, ОККО, Shell. На них топливо стоит по 61,99 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках ZOG. Здесь бензин стоит 50 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские АЗС используют различные теневые схемы для ухода от уплаты налогов. В частности, заправки продают т.н. бодягу, выкупают невыданные чеки и пр. В настоящее время в Украине работает около 428 нелегальных АЗС.

