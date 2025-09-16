УкраїнськаУКР
Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

На украинских АЗС подешевел бензин А-95. Так, 16 сентября крупные сети АЗС продают его в среднем по 58,77 грн/л, что на 1 коп. ниже, чем днем ранее. В то же время, в экспертной среде ожидают, что в течение текущей недели (заканчивается 21 сентября) резких изменений стоимости топлива на заправках не произойдет.

Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: несмотря на то, что в оптовом сегменте ныне происходят колебания в пределах 50 коп./л, "в основном связанные с изменением нефтяных котировок", они не влияют на розничный сегмент.

"Пока что большие сети АЗС начинают более агрессивно конкурировать за клиента, внедряя акции выходного дня. Цены на стелах на бензин на этой неделе останутся неизменными", – говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, по словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, уже в ближайшее время украинцам следует ожидать существенного снижения цен на АЗС. По его прогнозу, это произойдет "после фактического окончания летнего сезона с началом дождей, которое может произойти в конце сентября – начале октября".

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети разливают бензин по 53,78-61,99 грн/л. Дороже всего – WOG, ОККО, Shell. На них топливо стоит по 61,99 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках "Укр-Петроль" – 53,78 грн/л. А также БРСМ-Нафта – 53,96 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк ожидает роста цен на бензин в Украине в 2026 году. Прежде всего за счет роста с 1 января акцизов с текущих 271,7 евро за 1000 литров до 300,8 евро.

