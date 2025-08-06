Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

Украинские АЗС повысили цены на бензин А-95. Так, 6 августа они продают его в среднем по 59 грн/л, что на 5 коп. выше, чем днем ранее. Впрочем, в экспертной среде считают, что в ближайшее время значительных изменений стоимости ресурса не произойдет – и в течение всего августа она будет находиться около текущего уровня.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 6 августа крупные сети разливают бензин по 54,19-61,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, Shell – 61,99 грн/л;

SOCAR – 60,99 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках БРСМ-Нафта – 54,19 грн/л. А также "Укр-Петроль" – 54,5 грн/л.

В целом же, говорится говорится в материале delo.ua, август "будет достаточно турбулентным для глобальных нефтяных рынков". Ведь многое будет зависеть от действий президента США Дональда Трампа в ответ на нежелание России прекращать войну.

В частности, отмечается, Трамп пообещал ввести 100%-ные пошлины на поставку нефти странам, которые продолжают покупать нефть у России – если Кремль не пойдет на мирное соглашение. И если американский президент выполнит свое обещание, "это может существенно перекроить логистику на мировом нефтяном рынке".

Впрочем, подчеркивают аналитики, даже если ситуацию будет развиваться в эту сторону, сиюминутно на ценах на украинских АЗС она не отразится. Ведь "тренд, сформированный на нефтяном рынке в августе, скажется на украинском рынке только в сентябре".

"На неделе и в августе цены на бензин на АЗС будут преимущественно неизменными", – резюмируется в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Трамп уже подписал указ о введении дополнительной 25% пошлины на импорт индийской нефти. Причиной такого решения стали значительные закупки Индией российской нефти, несмотря на санкционное давление Запада. Новая пошлина может существенно повлиять на торговые отношения между США и Индией.

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